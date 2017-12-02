Журналісти знайшли елітний кінний комплекс Онищенка у Німеччині (відео)

Поки НАБУ розшукує депутата-регіонала за корупційні газові схеми, він тим часом влаштовує кінні турніри у маленькому німецькому селі. ТСН вдалося розшукати селище Герцлаке, де утікач нещодавно зареєструвався як постійний мешканець, та розпитати, що думають про нього сусіди.

Читайте такожСуд Іспанії розглядає екстрадицію Онищенка, він звільнений умовно - ЗМІЗ місцевих мешканців на власні очі його мало хто бачив, в основному чують про нього з новин. А от мер селища Ганс Бескендт розповів, що вперше зустрівся з Онищенком у березні. "Він подзвонив мені на мобільний. Хотів познайомитися і розповісти про плани", - каже Бескендт.

Нардеп-утікач одразу оформив у Герцлаке прописку і подав клопотання про дозвіл на проживання в Німеччині. Проте Онищенко тут паспорт отримати не поспішає, адже хоче стати президентом України, каже мер селища.

Тим часом, територія елітного кінного комплексу у селищі становить 90 га, саме тут знаходиться і маєток нардепа-втікача. Придбав він його у 2013 році. Зараз він купує нових скакунів і планує спортивний турнір, куди запросить 20 тис. відвідувачів і світових зірок.