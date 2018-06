"Хороший слоган": у США пожартували зі слів Луценка про доступність Сейшел для середнього класу

Колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер іронічно прокоментував слова генпрокурора України Юрія Луценка про доступність відпочинку на Сейшелах для українців.

На своїй сторінці у Twitter Карпентер зазначив, що слова Луценка про те, що відпочинок на екзотичному острові може дозволити собі "типовий українець середнього класу" є хорошим слоганом для передвиборчої кампанії.

«Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що відпочинок на курорті «Four Seasons» на Сейшельських островах - це щось таке, що «типовий українець середнього класу може собі дозволити». Це буде хорошим слоганом для кампанії», – написав він.

Ukraine's Prosecutor General Yuri Lutsenko says a vacation at the Four Seasons resort in the Seychelles is "something a typical middle-class Ukrainian can afford.” That'll make for a nice campaign slogan.https://t.co/q28QJsJRoh