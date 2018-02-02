"Хороший слоган": у США пожартували зі слів Луценка про доступність Сейшел для середнього класу

Екс-посадовець Пентагону Майкл Карпентер вважає слова Луценка про доступність Сейшел для українців середнього класу "хорошим слоганом" для передвиборчої кампанії.

Колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер іронічно прокоментував слова генпрокурора України Юрія Луценка про доступність відпочинку на Сейшелах для українців.

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На своїй сторінці у Twitter Карпентер зазначив, що слова Луценка про те, що відпочинок на екзотичному острові може дозволити собі "типовий українець середнього класу" є хорошим слоганом для передвиборчої кампанії.

«Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що відпочинок на курорті «Four Seasons» на Сейшельських островах - це щось таке, що «типовий українець середнього класу може собі дозволити». Це буде хорошим слоганом для кампанії», – написав він.

Ukraine's Prosecutor General Yuri Lutsenko says a vacation at the Four Seasons resort in the Seychelles is "something a typical middle-class Ukrainian can afford.” That'll make for a nice campaign slogan.https://t.co/q28QJsJRoh — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 1 лютого 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з видом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного із найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). Як повідомляє програма "Схеми", за підрахунками журналістів, увесь відпочинок родині генпрокурора коштував орієнтовно щонайменше 52 тис. євро.

Луценко 30 січня в коментарі журналістам у Брюсселі зізнався, що по-справжньому може відпочити лише за кордоном, до того ж це дозволяє його родинний бюджет. За словами генпрокурора, цей його відпочинок «не був надмірністю і вкладається в те, що собі дозволяє середній клас». Раніше журналісти проекту «Схеми» провели розслідування і з’ясували, що президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. За підрахунками журналістів, глава держави тоді витратив на відпустку щонайменше 500 тис. доларів.