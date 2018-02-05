До Виборчого кодексу надійшло більше поправок, ніж до "судової реформи" - Парубій

Йдеться про 4400 поправок, тоді як раніше рекорд становив 4383.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що до другого читання нового Виборчого кодексу надійшло вже більше поправок, ніж раніше до масштабного законопроекту в рамках судової реформи, який вносив зміни до низки кодексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на "ICTV".

Відповідаючи на питання щодо підготовки до другого читання нового Виборчого кодексу, спікер нагадав, що йдеться про впорядкування системи виборів на всіх рівнях та введення системи відкритих списків на регіональних округах.

"Це дуже масштабний, об'ємний документ. І я вважаю великою перемогою, що ми його прийняли в першому читанні... Станом на сьогодні подано 4400 поправок", - сказав Парубій.

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Він нагадав, що до цього "найдовшим" законопроектом в історії українського парламенту був той, який стосувався судової реформи, - зміни до процесуальних кодексів, де було 4383 поправки.

"Так що наш закон спільний досяг найвищого рівня дискусії - 4400 поправок", - зазначив голова ВР.

На питання, чи не є така кількість поправок спробою затягнути ухвалення кодексу, Парубій зауважив, що не хотів би оцінювати позиції авторів поправок, і додав, що переважно поправки вносяться професійно, але інколи "для затягування часу".

"Разом з тим, комітет зараз опрацьовує всі ці поправки, увесь той масив, який поданий. Я розумію, що можна йти на певний компроміс. Наприклад, я вважаю, що можна викинути частину, яка передбачає певні зміни до закону про вибори президента, - їх можна забрати, вони несуттєві", - зазначив голова ВР.

Натомість, наголосив він, базова річ, яка є у цьому законодавстві, - це вибори до Верховної Ради України. "Воно стосується і місцевих виборів. Але вважаю базовими відкриті списки у Верховну Раду України", - зазначив Парубій.

Він висловив сподівання на продуктивну роботу профільного комітету та його позитивне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні Виборчий кодекс, поданий головою парламенту Парубієм та народними депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.

За підтримку законопроекту №3112-1 проголосували 226 (за необхідного мінімуму 226) із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.