У Київському патріархаті сподіваються на діалог з УПЦ МП

В УПЦ Київського патріархату сподіваються на початок діалогу з УПЦ Московського патріархату з проблемних питань Української православної церкви і, зокрема, пошуку прийнятних шляхів подолання існуючого в Україні розколу православ’я.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Інформаційно-видавничого управління Київської Патріархії єпископ Васильківський ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ).

Він нагадав, що напередодні візиту до України Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА йому було передано прохання УПЦ КП про зустріч чи то на рівні патріархів, чи то на рівні представників церков, і в перший же день візиту предстоятель РПЦ обіцяв подумати над можливістю такої зустрічі. Однак під час перебування в Україні цього не відбулося, хоча Патріарх КИРИЛ кілька разів у своїх виступах і говорив про необхідність діалогу та про те, що причиною розколу стала не зовсім правильна політика Московського патріархату.

Єпископ ЄВСТРАТІЙ запевнив, що позиція Київського патріархату щодо вирішення найбільш актуальних церковних питань, зокрема, подолання розколу в українському православ’ї, Московському патріархату добре відома, але поки залишається без реакції.

“Ми сподіваємося, що все ж таки цей діалог відбудеться, якщо не з Московським патріархатом, то хоча б з Українською православною церквою Московського патріархату в Україні”, - сказав він.

Стосовно причин, через які в УПЦ МП зволікають з початком активізації відносин між церквами, єпископ ЄВСТРАТІЙ припустив, що це пов’язано з багаторічними переслідуваннями УПЦ КП, коли у Московській патріархії їх відмовлялися визнавати за церкву й оголошували мало не єретиками. На його думку, тепер потрібен час, щоб пояснити вірним УПЦ МП, що Київський патріархат – це не вороги, а також церква, з якою можна вести переговори на рівних.

Торкаючись питання помісної автокефальної української церкви, створення якої Патріарх КИРИЛ під час візиту фактично заперечив, єпископ ЄВСТРАТІЙ зазначив, що за православними церковними правилами “церковні кордони повинні слідувати за державними” (рішення собору РПЦ від 1943 року). “Ми сподіваємося, що за церковними правилами кордони церков будуть відповідати кордонам держави – Україна незалежна держава і в Україні буде єдина помісна незалежна Українська православна церква”, - переконаний він.