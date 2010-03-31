Студенти закликають Януковича прийти на роботу у вишиванці

Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запропонували Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ долучитися до студентської акції «День української сорочки», яка третій рік поспіль проводиться у Чернівцях, і в день проведення акції - 15 квітня – одягнути на роботу вишиванку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спеціальному зверненні студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ імені Ю.Федьковича до глави держави.

«Шановний пане Президенте! – йдеться у зверненні - ми, студенти запрошуємо Вас долучитися до нашої акції «День української сорочки», яка відбудеться 15 квітня. Акція проходитиме вже втретє, і, як засвідчує досвід, до неї щороку долучається все більше студентів, викладачів та звичайних мешканців Чернівців. Акція має культурно-просвітницький характер та покликана привернути увагу українців до їх національних надбань, зокрема до автентичної вишиванки, яка стає все популярнішою не тільки в Україні, а й за її межами».

Водночас, студенти ЧНУ, розуміючи зайнятість В.ЯНУКОВИЧА, не наполягають на його особистій присутності на акції у Чернівцях, а тому просять Президента «прийти цього дня у вишитій сорочці на роботу», де б він не був – «в Україні чи за кордоном».

Чернівецькі студенти нагадують В.ЯНУКОВИЧУ, що українську вишиванку «споконвіку носили у найрізноманітніших куточках нашої великої держави, тому, безперечно, вона є глибоким символом нашої єдиної країни».

«Ми щиро віримо, що Ви, як глава держави, продовжуватимете добру справу відродження українських традицій і культури, адже за рівнем поваги до своєї історії і свого самосприйняття нас, як і кожну іншу націю, оцінюють у світі», - йдеться у заяві.

Студенти також переконані, що «тільки свідомі, патріотично виховані українці» вболіватимуть за свою країну і віддано працюватимуть над розвитком економіки та інших життєвоважливих сфер.

Буковинські студенти побажали В.ЯНУКОВИЧУ «плідної роботи», і щиро сподіваються, що він «є мудрим і достойним Президентом, якого не називатимуть ані просхідним, ані прозахідним, а проукраїнським».