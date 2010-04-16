Тимошенко: Янукович завдав нищівного удару по інтелектуальному рівню

Заява лідера опозиції Юлії Тимошенко щодо одноосібного рішення Віктора Януковича про відмову від запасів високозбагаченого урану, розміщена на офіційному сайті БЮТ

"Я високо ціную і підтримую зусилля США, Росії, інших провідних країн щодо нерозповсюдження ядерної зброї та протидії ядерному тероризму. Сприяння цим зусиллям є обов’язком кожної відповідальної держави, кожного відповідального політика.

Україна була, є і має залишатись активним учасником міжнародних зусиль у боротьбі з тероризмом, зокрема ядерним. Але ця роль не має права реалізовуватись за рахунок нанесення шкоди українським національним інтересам, науковому і дослідницькому потенціалу країни та її справжній конкурентоспроможності у сфері розвитку високих технологій.

Саме тому я вважаю, що одноосібне рішення Януковича про передачу іншим країнам українських запасів високозбагаченого урану не відповідає інтересам України в питаннях як національної безпеки, так і перспектив розвитку країни у сфері досліджень ядерної енергетики, новітніх технологій в медицині, хімії, інших галузях.

Плани вивезти з України високозбагачене ядерне паливо з’явились ще у 1999 році. На сьогодні в світі існує приблизно 140 малих реакторів, де використовується високозбагачений уран для прикладних дослідницьких цілей, зокрема у галузі медицини. Такі реактори успішно працюють у мирних цілях у кількох країнах-членах ЄС, які не є ядерними державами, - для прикладу це Італія, Бельгія, Нідерланди. Я не хочу, щоб сьогодні Україна була практично викреслена з списку цих країн. Я не хочу, щоб український президент принижував Україну, розвивав у нас комплекс меншовартості.

До України, до її президентів і прем’єрів неодноразово зверталися з пропозицією віддати високозбагачений уран. Однак попри тиск та звинувачення в неможливості забезпечити надійну охорону і збереження ядерних запасів, керівництво України з 1999 року жодного разу не погодилось із такими пропозиціями і створило всі умови для якісного збереження високозбагаченого урану для наукових цілей українських дослідницьких центрів. Я хочу підкреслити, що сьогодні там, де зберігається і використовується високозбагачений уран, встановлена повна система контролю відповідно до міжнародних вимог. Там не можна порушити жодного нормативу, не можна несанкціоновано використати жодного граму. І за цими процесами стежить висококласна техніка спостереження. І я хочу підкреслити, що саме тому, що в Україні були створені всі передумови, всі президенти і прем’єр-міністри (це стосується і мене особисто) жодного разу не приймали рішення про те, щоб позбавити Україну високозбагаченого урану.

Отже, є кілька причин, чому вивезення урану з України є неприйнятним:

По-перше, Україна професійно поводиться з високозбагаченим ураном і не має безпідставно розписуватися у власній безпорадності при зберіганні цих запасів. Якщо у світової спільноти є зауваження до контролю, зберігання, обліку та використання урану, ми готові їх врахувати.

По-друге, така безвідповідальна самовідмова від стратегічного дослідницького ресурсу завдає невиправної шкоди українській науці.

Справа в тому, що у світі дуже багато досліджень, і не лише в ядерній фізиці, проводиться саме з високозбагаченим ураном. Ці дослідження дають нашій вітчизняній науці змогу отримувати унікальні технології, чим не можуть похвалитися ті країни, чиї учені використовують низькозбагачений уран. Ця відмова може не лише позбавити Україну специфічних конкурентоспроможних технологій, а й відкинути її назад у ядерних дослідженнях. Можуть просто припинити своє існування українські наукові ядерні центри (зокрема, у Харкові, Севастополі, Києві), а наші вчені, які сьогодні компетентно і високопрофесійно займаються цими науковими розробками, вимушені будуть виїхати на роботу закордон. Не слід забувати, що свого часу саме недооцінка наукових досліджень призвела до Чорнобильської катастрофи.

По-третє, факт володіння високозбагаченим ураном підвищує вагу держави в міжнародних відносинах, дає можливість вести переговори на високому рівні зі США, Росією та іншими країнами про гарантії безпеки, в тому числі збереження суверенітету України.

У свій час Україна вже позбулася ядерної зброї не отримавши від світу в повному обсязі відповідних компенсацій. На моє переконання, не можна сьогодні ставити питання таким чином: ми віддамо уран, а нам хай за це що-небудь дадуть або заплатять. Це хибна позиція. Тому що ніхто і нічим нам не зможе замістити втрату конкурентоспроможності в світовому науковому середовищі. Поповнення цього ресурсу в майбутньому є неможливим. Тому що ми самі не можемо виробляти високозбагачений уран, і завозити його не маємо права.

Не відповідають дійсності твердження, що Україна «зобов’язана була відмовитись від високозбагаченого урану у відповідності з домовленостями, досягнутих ще у 1990-х роках». Таких домовленостей – я це авторитетно стверджую - не існує. Ніякими угодами ми не зобов’язані віддавати цей уран. У матеріалах саміту, де стало відомо про рішення Януковича, зазначається, що воно є добровільним. Це підтвердив й речник Міжнародного агентства з атомної енергетики, який заявив 15 квітня у штаб-квартирі у Відні: «Позбутися урану – це рішення України, а тому Агентство не може його коментувати чи вітати».

Слабкими є аргументи про нібито послідовність і принциповість Януковича у питаннях боротьби з міжнародним тероризмом. За десять днів до Вашингтонського візиту, фракція Партії регіонів не дала жодного голосу у парламенті за Закон щодо боротьби з фінансуванням тероризму, провалила його. Тим самим послабила боротьбу з тероризмом в світі. Як результат, Україна вже в травні-червні має всі шанси повернутись до чорного списку FATF.

Я не хочу вірити, що в очах демократичного світу такими рішеннями, як передача високозбагаченого урану, можна отримати індульгенцію на грубе порушення Конституції, згортання демократії та свободи слова, які сьогодні характеризують дії нової влади. Я не вірю, що в світову демократичну спільноту можна так легко купувати перепустки авторитарним режимам та їх лідерам.

Наша команда буде протидіяти такому рішенню Януковича. Ми маємо намір на наступному тижні внести до парламенту проект Закону про заборону вивезення високозбагаченого урану з території України, який буде в повній мірі враховувати Конвенцію ООН про фізичний захист ядерного матеріалу, Міжнародну конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму, інші міжнародні конвенції та угоди, а також стандарти і процедури МАГАТЕ.

Відомо, що період напіврозпаду урану складає мільйони років. Сьогодні вся країна побачила, що період повного розпаду моралі влади Януковича склав неповні два місяці.

Але мене насторожує те, що зараз штучно створюється хвиля «одобрямсу» дій Януковича з боку тих вчених та посадовців, для яких крісла виявляються важливішими, ніж наука. Але я також знаю, що справжні науковці та державні діячі України ніколи б не підтримали таке принизливе і кон’юнктурне рішення, яке зараз по суті дало можливість Януковичу під прикриттям здачі національних інтересів відмивати свою репутацію. Всі знають, як в радянські часи певні «вчені» і «науковці» так само схвалювали репресії Сталіна, таврували Сахарова. Я хотіла би, щоб наші вчені сьогодні мали сміливість і здатність називати речі своїми іменами. Тому що ніякі особисті кон’юнктурні інтереси не дають права послаблювати Україну на світовій арені.

Сподіваюсь, що ми разом зможемо захистити Україну у цей смутний час".