Колесніков: хай Луценко благає Бога, щоб Пенчук не присвятив йому книгу

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ застерігає екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА від Бориса ПЕНЧУКА - видавця книги «Донецька мафія», який свого часу був засуджений за помилкові звинувачення на адресу Б.КОЛЕСНІКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку, де знаходився з робочою поїздкою.

Він сказав, що не стежить за долею свого кривдника Б.ПЕНЧУКА і не цікавиться, чи посадять його знову за грати, чи ні. «Хто його відпускав і хто його посадив - до тих і звертайтеся. Що я тут можу сказати? Я не стежу за його долею», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, додавши при цьому: «Це хай Юрій Віталійович (ЛУЦЕНКО) благає Бога, щоб він (Б.ПЕНЧУК) не присвятив йому кілька нових книг про їхню співпрацю в 2005 році».

Як повідомляв УНІАН, навесні 2010 року видавця книжки «Донецька мафія» Б.ПЕНЧУКА звільнили умовно-достроково з тюремного ув’язнення.

Цей факт підтвердив тоді Олександр ДАНИЛЮК, екс-адвокат Б.ПЕНЧУКА. «Його справді випустили - умовно-достроково звільнили з огляду на те, що він (Б.ПЕНЧУК) уже відбув половину покарання», - заявляв 1 червня 2010 року екс-адвокат.

Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник великого донецького торговельного центру «Білий лебідь», звинуватив Бориса КОЛЕСНІКОВА, на той момент голову Донецької облради, у вимаганні акцій «Білого лебедя». В результаті проти Б.КОЛЕСНІКОВА було збуджено кримінальну справу, він був затриманий і 4 місяці провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВ був звільнений з-під варти, і кримінальна справа проти нього була закрита «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Пізніше, в квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство - «за надання помилкових свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлене Генеральною прокуратурою, а в жовтні 2008 року його справа з обвинувальним висновком була передана у Ворошиловський районний суд Донецька.

2 березня 2009 року Ворошиловським районним судом Донецька Б.ПЕНЧУК був засуджений за двома статтями Кримінального кодексу України: за ст. 189 ч.4 - «Вимагання», котра передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна і за ст. 383 ч.2 – «Свідомо помилкове повідомлення про скоєння злочину», що передбачає обмеження свободи на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той же строк. За ст. 189 ч.4 засуджений дістав 8 років позбавлення волі, за ст. 382 ч.2 – 5 років позбавлення волі, зокрема підсумковий термін - 8 років.

Апеляційний суд Донецької області 29 квітня 2009 скоротив йому термін до шести років, після чого Б.ПЕНЧУК звернувся до Верховного суду.

Унаслідок скасування Верховним судом вироку за статтею «Вимагання» чинним залишився вирок Б.ПЕНЧУКУ за статтею «Свідомо помилкове повідомлення про скоєння злочину», що становив 4 роки.