Що пише зарубіжна преса про події в Україні

Британська газета Daily Telegraph пише про те, що Ющенко, можливо, ухвалив неправильне рішення на підставі правильних причин. Багатьом українцям, принаймні на проєвропейському заході країни, набрид "гангстерський парламент", як вони його називають. Правляча коаліція в законодавчому органі, очолювана Віктором Януковічем, проросійським прем`єр-міністром, піддається звинуваченням в перешкоджанні ринковим реформам і в просуванні ділових інтересів сумнівних олігархів, стверджує видання.

Стрімкість, з якою депутати, лояльні президентові, прилучилися до лав прибічників Януковича, ще красномовніша. Тільки минулого місяця з однієї партії в іншу перейшли 11 чоловік, і незабаром у розпорядженні прем`єр-міністра могла вже бути достатня більшість, щоб загнати Ющенка в кут.

Президент підозрює, що Янукович пропонує за перехід в свою коаліцію фінансові заохочення. Але навіть якщо Конституційний суд визнає законним рішення про дострокові парламентські вибори у наступному місяці, політичні проблеми України навряд чи зникнуть.

Україна продовжує страждати від глибокого розколу. Російськомовний схід дивиться у бік Москви, тоді як україномовний захід прагне до вступу в ЄС і навіть, хоч і з меншим завзяттям, до членства в НАТО.

Принижені своєю невдалою спробою зробити Януковича президентом в ході виборів, що спровокували "оранжеву революцію", російські політики радісно передбачають, що чергова криза може привести до остаточного розколу України.

Frankfurter Rundschau вказує, що майбутнє президента України, схоже, вирішене. І не тільки через ті юридичні "палиці", за допомогою яких Конституційний суд може розгромити його указ про розпуск парламенту. Правові питання – це питання влади, і навіть якщо Віктор Ющенко одержить благословення суддів вищої інстанції, то реальної влади у нього все одно не додасться. І навіть якщо парламентська більшість проголосує за дострокові вибори в травні, йому не вдасться більше нічого виграти.

Якщо навіть "помаранчевий" табір і виграє, він перетвориться на табір Тимошенко. Ющенко ж залишиться декоративною фігурою без права ухвалення рішень. Не рятує і те, що станом на вівторок він міг покладатися на міністра оборони. Парламентська більшість, включаючи перебіжчиків, може відправити його у відставку, навіть порушивши конституцію, а на стороні лідера більшості Віктора Януковича знаходиться поліція, донецькі олігархи, а також весь підконтрольний йому регіон, пише видання.

Французька Liberation в статті "Ющенко знов починає війну між двома Українами" вказує, що у разі дострокових виборів Партія регіонів Віктора Януковича і її союзники-комуністи, особливо популярні на сході країни, мають шанс знов побачити свого лідера на чолі уряду.

Італійська La Repubblica побачила в спробах путчу в Україні виклик тіні Путіна. Те, що відбувається, свідчить про деградацію української політики, що маскувалася якийсь час взаємними зобов`язаннями здійснення загальної стратегії в ім`я національної єдності в країні з населенням 48 млн. чоловік, яка знаходиться на порозі Європейського союзу, щоб запобігти розколу між двома Українами, "біло-блакитною" на сході і "помаранчевою" на заході.

Інопреса