Суд зобов’язав ГПУ з’ясувати, куди поділися докази зі справи Тимошенко

Київський апеляційний адміністративний суд зобов’язав Генеральну прокуратуру з’ясувати причини зникнення з матеріалів справи, що стосується екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, експертних висновків Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз, якими підтверджувалась законність використання Ю.ТИМОШЕНКО у середині 90-х років коштів компанії «Сомалі Ентерпрайсез Ltd».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні прийняла колегія суддів КААС, задовольнивши таким чином клопотання представника Ю.ТИМОШЕНКО в суді Бориса НЕЧИПОРЕНКА.

В той же час на початку судового засідання головуючий в судовому процесі суддя Ігор ПЕТРИК довів до відома учасників процесу, що на запит суду до КНІСЕ про надання копії висновків експерта-економіста було отримано відповідь, що термін зберігання цього документа сплинув, а тому він був знищений.

Разом з тим суд відмовив Б.НЕЧИПОРЕНКУ у задоволенні його клопотання щодо призупинення розгляду його скарги на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було скасовано постанову Шевченківського райсуду Києва від 1 лютого 2005 року, до отримання від Генпрокуратури відповіді щодо зникнення експертних висновків із справи.

Також суд відмовив представнику Ю.ТИМОШЕНКО у проханні викликати і допитати в судовому засіданні експерта КНІСЕ Аллу ЧЕРЕДНИЧЕНКО, яка готувала висновок.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня Б.НЕЧИПОРЕНКО заявив, що із матеріалів судової справи, яка стосується Ю.ТИМОШЕНКО, незаконно вилучено докази, що підтверджують її невинуватість.

Про це він заявив перед розглядом Київським апеляційним адмінсудом скарги адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 11 листопада 2011 року, якою було скасовано рішення Шевченківського райсуду Києва від 1 лютого 2005 року.

Б.НЕЧИПОРЕНКО нагадав, що рішенням Шевченківського районного суду від 1 лютого 2005 року були задоволені вимоги Ю.ТИМОШЕНКО щодо незаконного нарахування на неї податкових зобов’язань.

«Мова йде про використання коштів на пластикових картках, які вона нібито використовувала на господарські та представницькі витрати», - сказав він.

Адвокат також нагадав, що через 6 років, у жовтні 2011 року, заступник генпрокурора звернувся із заявою до Окружного адміністративного суду і попросив скасувати рішення Шевченківського суду.

«В цей час стало відомо про те, що висновок спеціалістів у галузі податкового законодавства, а саме: експертизи Київського інституту судових експертиз, у матеріалах справи відсутній - він був незаконно вилучений невідомо ким», - сказав він.

Б.НЕЧИПОРЕНКО зазначив, що у висновку йдеться про те, що витрати повністю були спрямовані на господарські та представницькі затрати і жодної особистої вигоди у цьому не вбачається.