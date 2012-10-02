Соціолог дослідив, чим відрізняються виборці основних партій

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, представленого на круглому столі керівником соціологічної служби «Ukrainian Sociology Service» Олександром Вишняком.

За його словами, зараз основні принципові відмінності між партіями спостерігаються в геополітичних і мовно-культурних поглядах виборців. Проєвропейська зовнішньополітична орієнтація характеризує електорати ВО «Свобода»: 64% - за вступ України до ЄС, 69% - проти приєднання України до Митного союзу; ВО «Батьківщина»: 65% - за вступ до ЄС, 57% - проти вступу до Митного союзу; «УДАРу»: 69% - за вступ до ЄС, 47% - проти вступу до Митного союзу; партія Наталії Королевської «Україна – вперед!»: 64% за вступ України до ЄС і 43% - проти вступу до Митного союзу.

Водночас серед виборців цих політичних сил переважає негативне ставлення до вступу України до НАТО. Так, ВО «Батьківщина» - 55% проти вступу в НАТО, 23% - «за», «УДАР» - 49% проти, 17% - «за», «Україна - Вперед» - 63% проти, 18% «за», ВО «Свобода» - 42% проти, 36% «за».

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Проросійська орієнтація, антиєвропейська і антинатівська орієнтація переважає у виборців Партії регіонів (69% - за приєднання України до Митного союзу, 49% - проти вступу України до ЄС і 77% - проти вступу до НАТО) та КПУ(79% - за приєднання України до Митного союзу, 73% - проти вступу України до ЄС і 84% - проти вступу до НАТО).

Найбільш диференційований електорат політичних партій в питанні надання російській мові статусу офіційної. Абсолютна більшість виборців ВО «Свобода» (94%), ВО «Батьківщина» (85%), «УДАРу» (74%) та переважна більшість виборців «Україна – вперед!» (53%) - проти надання російській мові статусу офіційної мови, а переважна більшість виборців Партії регіонів (67%) та Комуністичної партії (62%) - за надання російській мові статусу офіційної. Проте навіть серед виборців КПУ (30%) та ПР (27%) є противники офіційного статусу російської мови.

Ставлення виборців різних політичних сил до імпічменту Президента Віктора Януковича також є лінією політичного поділу: підтримують ідею імпічменту Президента виборці ВО «Батьківщина» (72%), ВО «Свобода» (74%), переважна більшість «УДАРу» (47%).

Не підтримують ідею імпічменту виборці Партії регіонів (92%) та переважна більшість виборців Комуністичної партії (53% не підтримують, 27% - підтримують) та «Україна – вперед!» Н.Королевської (50% не підтримують, 22% - підтримують).

В електораті всіх провідних політичних партій, окрім КПУ, переважають прихильники демократії як найбільш бажаного типу політичного устрою (від 60% - у ВО «Батьківщина» до 45% - в «УДАРу». Тільки в електораті КПУ дещо переважають прихильники авторитарного режиму (36%) над прихильниками демократичного устрою.

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Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 15 серпня 2012 року. Всього в 132 населених пунктах було опитано 2009 респонденів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.