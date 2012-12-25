Пшонка наказав своїм підлеглим поводитись максимально таємно

Про це йдеться у оприлюдненому на офіційному сайті Генеральної прокуратури наказі №4гн від 19 грудня 2012 року "Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні".

"Реєструвати клопотання, постанови про проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до правил таємного діловодства. Дотримуватися вимог режиму таємності, вживати заходів щодо забезпечення захисту від розголошення даних про факт, методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відомостей про особу, місце чи річ, щодо яких проводяться такі дії", - йдеться у наказі.

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Водночас, відповідно до наказу генпрокурора, прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, перед погодженням клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій зобов'язані перевіряти відповідність наведених у них даних вимогам законів, матеріалам і фактичним обставинам кримінального провадження.

"Питання про погодження клопотань слідчих про проведення негласних слідчих (розшукових) дій або про відмову в їх погодженні вирішувати невідкладно. У разі відмови в їх погодженні виносити постанову з викладенням мотивів такого рішення", - наголосив В.Пшонка.

Крім того, згідно з наказом, прокурори повинні перевіряти законність здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких не потребує дозволу слідчого судді або рішення прокурора, упродовж доби з часу отримання письмового повідомлення слідчого про їх проведення. "У разі необґрунтованого прийняття таких рішень слідчим надавати вказівки про їх припинення", - підкреслюється у документі.

При цьому, прокурори при погодженні клопотань про продовження строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинні ретельно вивчити результати таких заходів, проведених раніше, і лише за наявності додаткових відомостей, що дають підстави для цього. "У разі відсутності потреби в продовженні проведення негласних слідчих (розшукових) дій вживати заходів до їх припинення", - йдеться у наказі.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада набув чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України.

Народний депутат України, захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляв, що глава 21 КПК "Негласні слідчі розшукові дії" передбачає можливість негласного контролювання громадян аудіо- та відеоспособом, накладання арешту на кореспонденцію, виїмку кореспонденції без судових рішень, знімання інформації з транспортних і телекомунікаційних мереж, знімання і збереження інформації з електронних інформаційних систем.

С.Власенко також наголошував, що, згідно з новим КПК, слідчий також має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інші володіння особи шляхом таємного проникнення у них.