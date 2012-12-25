Головне за день: огляд топ-новин

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Сьогодні католики всього світу святкують Різдво

Християни західного обряду, які користуються григоріанським календарем, святкують сьогодні Різдво Христове.

Донецький губернатор: Держказначейство заблокувало 1,3 мільярда

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький заявив, що в роботі Держказначейства, «дійсно, є істотні проблеми, і відставання в термінах оплати платіжних доручень за місцевими бюджетами. Загальна ціна питання - 1,3 млрд гривень.

Рибаку цікаво, чому Європа до Грузії питань не має, хоча там садять «всіх підряд»

Голова ВР Володимир Рибак заявляє, що не готовий голосувати за декриміналізацію статті 365 КПК, за якою засуджені Юлія Тимошенко і Юрій Луценко. Також Рибак заявив, що він підтримує скасування недоторканності, але для опозиції її залишив би.

Комуністів обурює, що Каськів досі на посаді, а не «в інших місцях»

КПУ вимагає від Азарова звільнити із займаної посади голову Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислава Каськіва. Натомість Президент Янукович заявив, що має намір "перезавантажити" роботу голови нацагенства. Сам же Каськів сьогодні засвітився у ще одному скандалі. ЗМІ з'ясували, що очолюване ним держагентсво пропонує провести Олімпіаду-2022 на землях, що належать двоюрідному братові Владислава Каськіва.

«Тушки» Табалови повернулися до зали ВР і голосували (фото)

Народні депутати син і батько Табалови, які відмовились входити до фракції «Батьківщина», брали участь у роботі сесії ВР і голосували. Сама ж Верховна Рада сьогодні уже пішла на святкові канікули до 10 січня.

ВР затвердила голів профільних комітетів та їхніх заступників

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про комітети Верховної Ради України 7 скликання», де визначила керівників усіх профільних парламентських комітетів.

Янукович розкритикував закупівлю потягів Hyundai

Відкриваючи засідання Ради регіонів, Янукович обурився: «Що, нам не було зрозуміло, що ця техніка не пристосована до наших умов експлуатації до кінця?»

На Хмельниччині тиждень не можуть розчистити дорогу до 12 сіл

В Хмельницькій області через негоду без транспортного сполучення уже більше тижня залишаються 12 населених пунктів. Натомість синоптики обіцяють, що завтра в Україні температура коливатиметься від 12° морозу на сході до 14° тепла на півдні України.

Керувати Нацбанком призначений Ігор Соркін

Виконуючим обов'язки голови Національного банку України призначений Ігор Соркін, який з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

«Батьківщина» заявляє, що влада знищує Луценка фізично

Опозиція заявила, що рішення Менського райсуду Чернігівської області про відмову випустити Луценка за станом його здоров'я є «фактично судовим узаконенням тортур щодо одного з політичних опонентів чинної влади».

ЗМІ назвали головних претендентів на пост глави Мінкульту

За даними джерел у Кабміні сьогодні на посаду міністра культури претендують аж 4 особи.

Карасьов пояснив, чому до уряду не потрапили Клюєв та Колесніков

Політолог вважає, що Арбузов де-факто буде прем’єром, а Азаров лишається в уряді, тому що він із «політичних дідів». Також Карасьов назвав пріоритети влади на 2013-й і частково на 2014-й роки: приватизація «для своїх» та потужний фіскальний тиск.

ЗМІ: Автор книжки про «аферистку Тимошенко» був інформатором Штазі

Deutsche Welle з'ясувало, що Франк Шуманн, який видав скандальну книгу "Аферистка. Справа Тимошенко" був інформатором "Штазі" (аналог радянського КДБ у НДР).