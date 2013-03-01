Німецький лікар пояснив як привезти Тимошенко до суду

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу після обстеження Ю.Тимошенко в харківській лікарні висловив журналістам голова правління клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль.

“Це рішення, яке приймається особисто пацієнткою, і приймається воно в першу чергу з її адвокатами”, - сказав він.

К.М.Айнхойпль наголосив, що німецькі спеціалісти не можуть давати Ю.Тимошенко поради стосовно присутності на засіданнях суду. “Ми не можемо давати пацієнтці пораду, чи їхати на судове засідання, чи не їхати на нього”, - сказав він.

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Водночас, за словами К.Айнхойпля, якщо мова піде про етапування з Харкова до Києва, то Ю.Тимошенко потрібно забезпечити відповідні умови: транспортування повинно відбуватися в автомобілі медичної допомоги, у судовому залі необхідно забезпечити комфортні умови сидіння.

“Однак, ми б хотіли порекомендувати, якщо мова піде про транспортування з Харкова до Києва, то ми вважаємо, що таке транспортування може здійснюватися тільки в спеціальному медичному транспортному засобі, тобто в машині швидкої допомоги. Крім того, ми радимо пацієнтці, якщо все-таки їй доведеться брати участь в судовому засіданні, яке продовжується кілька годин, щоб їй були забезпечені умови для сидіння. Потрібно запропонувати таку можливість пацієнтці, щоб вона могла сидіти більш-менш розслаблено, крім того, це положення не повинно здійснювати тривале навантаження на суглоби”, - сказав він.

На запитання журналістів, чи може Ю.Тимошенко, зважаючи на стан її здоров’я, бути етапована до Печерського райсуду Києва, лікар сказав: “У першу чергу це повинні вирішувати представники судової медицини, однак ми чітко вказали, які умови необхідно створити, щоб вони відповідали стану здоров’я пані Тимошенко”.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на висновки своєї медкомісії заявила, що Ю.Тимошенко, яка з травня 2012 року перебуває в ЦКБ «Укрзалізниці», не потребує подальшого лікування в стаціонарі.

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Крім того, сьогодні, 28 лютого, заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лілія Фролова повідомила, що, за висновками судово-медичної експертизи, екс-прем’єр не потребує лікування в умовах стаціонару і може брати участь у засіданнях суду у Києві, на яких проходить допит свідків у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Сьогодні, 28 лютого, К.М.Айнхойпль заявив, що Ю.Тимошенко потребує подальшого фізіотерапевтичного лікування у стаціонарі.

Водночас перший заступник міністра охорони здоров’я, голова Міжнародної медичної комісії МОЗ Олександр Качур стверджує, що комплекс заходів, які рекомендують німецькі лікарі Ю.Тимошенко з берлінської клініки “Шаріте”, пацієнтка може отримувати в позалікарняних умовах.