Головне за день: огляд топ-новин
Росія почала шантажувати Україну трубою, Верховна Рада наблизила Київ до виборів мера, а Азаров оцінив оновлення українських доріг у 500 мільярдів.
Подробиці - у нашому огляді:
Росія вже шантажує Україну трубою: Медведєв озвучив умову альянсу
Росія заявляє, що зможе приєднатися до консорціуму з управління української ГТС тільки в тому випадку, якщо Україна розірве договір про приєднання до Енергетичного союзу. Прем'єр-міністр росії також закликав Україну не «нюхати повітря», а приєднатися до МС.
ЗМІ: Луческу залишиться в Шахтарі
За інформацією джерела, власник «Шахтаря» Рінат Ахметов повністю задоволений роботою румунського фахівця, і не планує змін на тренерському містку.
Суд продовжив розгляд апеляції Павличенків
Як зазначив головний оперуповноважений Київського УБОЗу Віктор Ремський, на допиті С.Павличенко сам в подробицях розповів про скоєння вбивства судді і самостійно написав явку з повинною.
Україна посіла четверте місце серед найбільших експортерів зброї у світі
Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (СІПРІ) у звіті за 2012 рік визначив Україну, як 4 країну у світі за обсягами постачання озброєння.
Рада у першому читанні проголосувала за проведення виборів у Києві
Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови щодо проведення виборів у Києві 2 червня. Проект постанови підтримали 146 народних депутатів від Партії регіонів, 73 — з фракції “Батьківщина”, 33 — з фракції «УДАРу», 32 — від ВО “Свобода” та 9 позафракційних. Водночас нардеп Міщенко назвав “класичним договірняком” між владою та опозицією ухвалення ВР за основу постанови про вибори у Києві.
Кіпр остаточно відмовився списувати гроші з депозитів
Влада Кіпру остаточно відмовилися від ідеї ввести одноразовий збір з рахунків у місцевих банках.
Азарову на «хороші дороги» треба 500 мільярдів
"За рівнем розвитку ми десь у 80-му році. І ми хочемо за 30 років, нічого не вкладаючи, раптом і відразу мати хороші дороги", - зазначив М.Азаров.
Апеляційний суд підтвердив, що екс-прем'єра Таджикистану екстрадують
Апеляційний суд Києва підтвердив законність обрання екс-прем’єру Таджикистану Абдумаліку Абдуллоджонову екстрадиційного арешту.
Янукович: влада щодня збирається і думає як покращити життя людей
"...Я багато разів казав вам, ми всіх знаємо в обличчя і готові очі в очі ставати навпроти і говорити з ними, чому вони 5 років минулих руйнували країну — ми їм не заважали, ми підказували, ми не приходили на Кабінет міністрів заважати проводити Кабінет міністрів”, - сказав В.Янукович.
ВР утворила ТСК для розслідування виборчих фальсифікацій: Яценюк погиркався з Герман
“Ви тут не наймудріший і не найкращий. Іронію і зневагу залишіть для своєї дружини”, - зазначила Г.Герман, звертаючись до А.Яценюка. У відповідь А.Яценюк сказав: “Ви така красива і розумна жінка, що Президент України сумує в своїй адміністрації за вами”.
Українські борці за один день чемпіонату Європи завоювали чотири нагороди
Третій день чемпіонату Європи з боротьби в Тбілісі приніс збірній України одну золоту, одну срібну й дві бронзові нагороди.