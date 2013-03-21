Головне за день: огляд топ-новин

Подробиці - у нашому огляді:

Росія вже шантажує Україну трубою: Медведєв озвучив умову альянсу

Росія заявляє, що зможе приєднатися до консорціуму з управління української ГТС тільки в тому випадку, якщо Україна розірве договір про приєднання до Енергетичного союзу. Прем'єр-міністр росії також закликав Україну не «нюхати повітря», а приєднатися до МС.

ЗМІ: Луческу залишиться в Шахтарі

За інформацією джерела, власник «Шахтаря» Рінат Ахметов повністю задоволений роботою румунського фахівця, і не планує змін на тренерському містку.

Суд продовжив розгляд апеляції Павличенків

Як зазначив головний оперуповноважений Київського УБОЗу Віктор Ремський, на допиті С.Павличенко сам в подробицях розповів про скоєння вбивства судді і самостійно написав явку з повинною.

Україна посіла четверте місце серед найбільших експортерів зброї у світі

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (СІПРІ) у звіті за 2012 рік визначив Україну, як 4 країну у світі за обсягами постачання озброєння.

Рада у першому читанні проголосувала за проведення виборів у Києві

Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови щодо проведення виборів у Києві 2 червня. Проект постанови підтримали 146 народних депутатів від Партії регіонів, 73 — з фракції “Батьківщина”, 33 — з фракції «УДАРу», 32 — від ВО “Свобода” та 9 позафракційних. Водночас нардеп Міщенко назвав “класичним договірняком” між владою та опозицією ухвалення ВР за основу постанови про вибори у Києві.

Кіпр остаточно відмовився списувати гроші з депозитів

Влада Кіпру остаточно відмовилися від ідеї ввести одноразовий збір з рахунків у місцевих банках.

Азарову на «хороші дороги» треба 500 мільярдів

"За рівнем розвитку ми десь у 80-му році. І ми хочемо за 30 років, нічого не вкладаючи, раптом і відразу мати хороші дороги", - зазначив М.Азаров.

Апеляційний суд підтвердив, що екс-прем'єра Таджикистану екстрадують

Апеляційний суд Києва підтвердив законність обрання екс-прем’єру Таджикистану Абдумаліку Абдуллоджонову екстрадиційного арешту.

Янукович: влада щодня збирається і думає як покращити життя людей

"...Я багато разів казав вам, ми всіх знаємо в обличчя і готові очі в очі ставати навпроти і говорити з ними, чому вони 5 років минулих руйнували країну — ми їм не заважали, ми підказували, ми не приходили на Кабінет міністрів заважати проводити Кабінет міністрів”, - сказав В.Янукович.

ВР утворила ТСК для розслідування виборчих фальсифікацій: Яценюк погиркався з Герман

“Ви тут не наймудріший і не найкращий. Іронію і зневагу залишіть для своєї дружини”, - зазначила Г.Герман, звертаючись до А.Яценюка. У відповідь А.Яценюк сказав: “Ви така красива і розумна жінка, що Президент України сумує в своїй адміністрації за вами”.

Українські борці за один день чемпіонату Європи завоювали чотири нагороди

Третій день чемпіонату Європи з боротьби в Тбілісі приніс збірній України одну золоту, одну срібну й дві бронзові нагороди.