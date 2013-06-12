Клюєв розповів, що за таємне рішення РНБО підписав Янукович

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв заявив, коментуючи затверджене указом Президента України рішення Радбезу від 5 червня 2013 «Питання розвитку атомно-промислового комплексу та створення ядерно-паливного циклу в контексті забезпечення енергетичної безпеки України», повідомили УНАН у прес-службі РНБО.

На тему: Янукович ввів у дію таємне рішення РНБО

За словами Клюєва, ядерна енергетика відіграє сьогодні і відіграватиме в перспективі ключову роль в енергозабезпеченні країни, а також розглядається як один з факторів для забезпечення економічного зростання держави. Саме тому актуальні питання її функціонування та подальшого розвитку були винесені на обговорення Ради національної безпеки і оборони, повідомив Клюєв.

За словами секретаря РНБО, йдеться про комплекс завдань і заходів щодо вдосконалення державної політики в енергетичній сфері, підвищення безпеки енергоблоків українських АЕС, розвитку атомно-промислового комплексу, в тому числі окремих етапів вітчизняного ядерно-паливного циклу, фінансово-економічного оздоровлення підприємств галузі, а також забезпечення належного рівня захисту розробок і винаходів українських наукових установ.

Секретар РНБО заявив про необхідність забезпечення державної та науково-технічної підтримки галузі. Як позитивний приклад підтримки державою науки він навів створення на базі Харківського фізико-технічного інституту сучасної дослідницької ядерної установки.

Клюєв повідомив, що наприкінці травня своїм рішенням Кабінет міністрів затвердив проект будівництва цієї установки і відновив дію міжвідомчої комісії, яка повинна буде координувати дії органів виконавчої влади з її створення. Він нагадав, що Президент України поставив завдання ввести в експлуатацію цю ядерну установку до кінця 2014 року.

Секретар Радбезу підкреслив, що Україна планує продовжувати активну співпрацю у сфері атомної енергетики та безпеки на міжнародному рівні.

«Міжнародне співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії має допомогти Україні залучити сучасні технології та новітні розробки для створення надійної основи розвитку вітчизняної енергетики в майбутньому. Ми повинні постійно дивитися вперед, планувати розвиток галузей економіки України на 10, 20 і 50 років вперед», - сказав Клюєв.