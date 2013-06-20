Лукашенко розповів про ідеали, якими «надихалася російська цивілізація»

Основа білоруської соціально-економічної моделі – християнські ідеали російської цивілізації. У Білорусі ви не знайдете кричущої прірви між багатими і бідними, стверджує Президент країни Олександр Лукашенко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив, виступаючи у четвер у Мінську на XV Всесвітньому конгресі російської преси.

«Ми в Білорусі не змогли і не захотіли узяти на озброєння раціоналістичні заповіді індивідуалізму, втілені у філософії вільного ринку, згідно з якою виживає найсильніший. Доброта, повага до людини, допомога слабкому – найвищі християнські ідеали, якими завжди надихалася російська цивілізація. Саме вони складають основу білоруської соціально-економічної моделі», - підкреслив Лукашенко.

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Він зазначив, що свого часу в Білорусі відмовилися від радикальних реформ, тому що вони катком пройшлися б по долях сотень тисяч людей.

«І принцип солідарності, взаємовиручки, коли все суспільство не лише радіє успіхам сильного, але й підтримує слабкого, захищає малозабезпеченого, покладений нами в основу соціальної політики», - сказав Президент Білорусі.

Лукашенко підкреслив, що точно так само в країні виключно важливий принцип справедливості.

«Ми ніколи не виступали за рівність у бідності. Але для нас лише те багатство виправдане і лише та власність свята, які придбані чесною працею, особистим старанням і талантом, а не сліпим збігом обставин або взагалі протизаконним шахрайством і розбоєм», - сказав Лукашенко.

«У Білорусі ви не знайдете кричущої прірви між багатими і бідними. Так само, як не знайдете власності, вкраденої у народу. Ми для себе чітко визначили - економічна система, заснована на первородному обмані, не може бути сталою. Той, хто одержав багатства, не заробивши їх, не зуміє по-справжньому ними розпорядитися. Лише та власність ефективна, яка створена власною працею і талантом», - заявив Лукашенко.

Він вважає, що в основу білоруської державності і того, що прийнято називати білоруською моделлю розвитку, покладені особливі духовні цінності і культурні досягнення, які дали людству російська цивілізація, російський світ.

«Солідарність і справедливість - ось два ключові слова, якими можна було б описати принципи, яки ми сповідуємо», - підкреслив Лукашенко.