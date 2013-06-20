Лавринович не бачить необхідності у Виборчому кодексі

Про це міністр заявив у коментарі УНІАН сьогодні під час проведення Міжнародної конференції «Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції в сучасних умовах» в Ялті.

«Питання кодексу – це юридично-технічне питання. Чи потрібно кодифікувати законодавство в якійсь сфері, чи ні? У нас не викликає сумнівів, що кримінальне законодавство потрібно було кодифікувати до кодексів – КК і КПК. І в інших країнах у цьому впевнені. Те ж стосується Цивільного кодексу, який регулює цивільні взаємовідносини і цивільні права.

Що ж до виборчого законодавства, то існує лише дві країни, де існують виборчі кодекси. Ще в трьох є часткове кодифікування. А країн у Європейському Союзі – 28. Тому це дуже суперечливе питання», – зазначив Лавринович.

Він повідомив, що зараз міністерство надало для розгляду парламенту проект закону про зміни до виборчого закону, які було зроблено за рекомендаціями місії ОБСЄ після недавньої виборчої кампанії.

«А що стосується рекомендацій Венеціанської комісії, нам, приміром, рекомендують, що в разі будь-яких порушень громадяни повинні вирішувати всі питання у виборчих комісіях, а не в суді, як це є в чинному законодавстві. Я відразу можу сказати, що так не буде, оскільки це записано в Конституції», – підкреслив Лавринович.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня в посланні до парламенту Президент України Віктор Янукович запропонував інтенсифікувати роботу над створенням Виборчого кодексу, який дозволив би сформувати єдину інфраструктуру виборчого процесу, уніфікувати велику частину електоральних правил і процедур.

В офіційних висновках Венеціанської комісії та Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ європейські експерти, відзначивши низку позитивних змін, внесених до виборчого законодавства України, вказали на низку суттєвих недоліків у запропонованих їхній увазі законопроектах.

Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ вважають, що потреба у розробці єдиного Виборчого кодексу в Україні зберігається, як і потреба у підвищенні прозорості фінансування передвиборчих кампаній та посиленні представництва різних політичних партій в окружних та дільничних виборчих комісіях.