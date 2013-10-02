Головне за день: огляд топ-новин

ЗМІ: 70% співробітників спецслужб США відправлені у вимушену відпустку

Розвідувальне співтовариство США відправило у вимушену відпустку через припинення фінансування держустанов до 70% своїх працівників, повідомляє у вівторок газета Hill з посиланням на високопоставленого представника розвідки. Представник директора національної розвідки Шон Тернер розповсюдив заяву, в якій попередив, що це створить труднощі у відстеженні загроз національній безпеці США

ЗМІ: Інвестори Microsoft домагаються відставки Білла Гейтса

Три неназвані інвестори Microsoft з-серед 20 найбільших вкладників компанії лобіюють дане рішення в раді директорів. На думку інвесторів, які в сукупності розташовують більше 5% акцій компанії, Гейтс, перебуваючи на своїй посаді, перешкоджає тому, щоб Microsoft приймала нові стратегії розвитку.

Опозиція штурмувала Київраду

О десятій ранку перед початком сесії Київради представники опозиції почали штурмувати будівлю мерії. Вони намагалися прорвати міліцейський кордон за допомогою димових шашок. Для двох співробітників міліції, які постраждали внаслідок штовханини під час акції, викликали «швидку допомогу». Під стінами Київради зібралися кияни та представники опозиційних сил, які вимагали не проводити незаконну, на думку опозиції, сесію Київради і невідкладно призначити і провести вибори столичного мера і депутатів Київської міської ради. Повідомляється, що затримано 5 мітингувальників.

Азаров вимагає почати опалювальний сезон

Опалювальний сезон станом на 7:30 ранку 2 жовтня почався в усіх регіонах України, окрім Херсонської області. За словами Азарова, енергоресурсів на осінньо-зимовий період заготовлено достатньо. "Сьогоднішня погода не дозволяє тримати людей у холоді, тому відучора, за дорученням уряду, «Нафтогаз» почав приводити тиск у системі до робочої норми. І вчасно, оскільки в більшості регіонів уже почали опалювальний сезон", - заявив Микола Азаров.

Shell розпочала геологорозвідку Юзівського родовища

Американська нафтогазовидобувна компанія Shell розпочала геологічну розвідку Юзівського родовища (Донецька та Харківська області) для подальшого видобутку сланцевого газу.

Україна за місяць скоротила імпорт газу через Польщу на 16%

Україна минулого місяця імпортувала через польську ГТС за контрактом з німецькою компанією RWE Supply & Trading близько 87 млн. кубометрів газу, що на 16 млн. кубометрів, або 16% менше, ніж у попередньому місяці.

Українська делегація 10 жовтня у Вашингтоні говоритиме з МВФ про кредит

Урядова делегація України має намір вирушити до Вашингтона для продовження переговорів з Міжнародним валютним фондом 10 жовтня. Про це в ході круглого столу в Києві заявив член правління Національного банку України Олександр Дубихвіст.

У 20 разів скоротився попит українців на іноземну валюту

Попит населення на іноземну валюту за січень-серпень цього року знизився в 20 разів порівняно з аналогічним періодом 2012 року. "Якщо раніше населення було активною ділянкою, то зараз вийшло з цього ринку. Сальдо купівлі населенням за 8 місяців поточного року становило 262 млн. дол. США, за аналогічний період 2012 року - 4,4 млрд дол., тобто практично в 20 разів менше попит з боку населення», - сказав представник Нацбанку.

Greenpeace: Українця з судна Arctic Sunrise звинуватили в піратстві

Звинувачення у піратстві пред'явлено громадянину України Руслану Якушеву, який працював коком на судні Arctic Sunrise. "Українського члена команди офіційно звинувачено в піратстві", - повідомила екологічна організація Greenpeace у своєму мікроблозі в Twitter.

Доходи держбюджету України зросли до 250 мільярдів

Доходи державного бюджету України, за оперативними даними Держказначейства, в січні-вересні 2013 року зросли на 4,278 млрд грн, або на 1,74%, порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 250,6 млрд грн.

«Газпром» підписав угоду про транспортування газу «Південним потоком»

Компанія «Газпром експорт» (дочірня компанія російського «Газпрому», що спеціалізується на продажі газу) підписала угоду про транспортування газу з South Stream Transport – оператором газопроводу «Південний потік», який планується прокласти в обхід України.

Кабмін встановив штраф за відмову покупцю у безготівковому розрахунку

Кабінет міністрів встановив норму, згідно з якою торгівельні підприємства, що відмовили покупцю у розрахунку за товар з використанням платіжної картки, можуть бути оштрафовані в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів.