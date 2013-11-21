Головне за день: огляд топ-новин

Україна призупинила підготовку до укладення Угоди про асоціацію з ЄС за розпорядженням Кабміну

Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Також Кабмін доручив Міністерству закордонних справ разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики утворити комісію на тристоронній основі між ЄС, Україною та Росією для опрацювання комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямів торговельно-економічних відносин.

Згодом Президент Віктор Янукович повідомив, що альтернатив євроінтеграції немає, а в Адміністрації Президента сказали, що призупинка роботи в напрямку асоціації не означає припинення роботи.

Проте Кваснєвський заявив, що Україна не підпише угоду на саміті у Вільнюсі "і це її вибір", а єврокомісар Фюлє скасував свій візит до України.

Кремль утримався від коментарів.

Рада провалила всі законопроекти по Тимошенко

Верховна Рада України не підтримала жоден із шести запропонованих сьогодні законопроектів щодо лікування ув'язнених за кордоном, зокрема - екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Голова фракції «Свобода» Олег Тягнибок закликав ЄС ухвалити рішення про підписання Угоди про асоціацію з Україною навіть у разі неухвалення закону щодо вирішення «питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко»

Коли стало відомо про призупинення роботи в напрямку асоціації з ЄС, народні депутати, що входили в робочу групу від Партії регіонів Віталій Журавський та від «Батьківщини» Геннадій Москаль й Ірина Луценко зауважили, що робоча група все одно має продовжувати працювати, адже її було створено розпорядженням голови парламенту, яке ніхто не скасовував, а сам законопроект стосується лікування усіх ув'язнених.

Фаріон нарешті зізналася, що вступила в КПРС (Аудіо)

Народний депутат від ВО «Свобода» Ірина Фаріон, яка весь цей час заперечувала факт свого перебування в лавах КПРС, визнала, що в 1988 році вона вступила в «це лайно», а в 1989 році, за її словами з нього вийшла.

Рада ухвалила єврозакон про вибори конституційною більшістю

Як зазначається у пояснювальній записці, відповідний законопроект було розроблено з урахуванням Спільного висновку Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ до розроблених Міністерством юстиції України проектів змін до законів про вибори народних депутатів України, про Центральну виборчу комісію та про повторні вибори в Україні, прийнятого на 95-й пленарній сесії Венеціанської комісії, яка відбулась 14-15 червня 2013 року.

Перші сім днів січня будуть вихідними

Уряд ухвалив рішення про перенесення низки вихідних днів із тим, щоб були вихідні дні з 1 до 7 числа включно. Щоб забезпечити, з одного боку, раціональне використання робочого часу. З іншого боку, щоб забезпечити безперебійну роботу Пенсійного фонду, Казначейства, щоб не затримувати соціальні виплати.