Створення Євразійського союзу не є спробою реставрації СРСР – Назарбаєв

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв сказав на прес-конференції за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні голів держав (найвищий орган Митного союзу) в Москві.

«Сьогодні, без перебільшення, робиться історія наших держав, і створення Євразійського економічного союзу – це в справжньому сенсі інноваційний проект, який не є спробою реставрації колишнього СРСР. Повернення в минуле немає і не буде – це наша єдина і однозначна позиція. Ми йдемо не назад, а вперед. Туди, куди ведуть світ інтеграційні об'єднання», - сказав Назарбаєв.

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Президент Казахстану зазначив, що інтеграційний процес здійснюється на добровільній основі і реалізується на благо народів трьох країн, не маючи політичної мети.

«Ще раз зазначу, що політичний суверенітет у нашому інтеграційному об'єднанні непорушний, і це аксіома. Більше того, економічна інтеграція дає змогу зміцнити національну державність, зробити її стійкішою через розвиток економіки. Суверенітет кожної з країн союзу лише зміцнюватиметься і розвиватиметься повною мірою, зокрема в міжнародному плані», - заявив він.

Назарбаєв підкреслив, що в основі інтеграційних об'єднань лежать такі основоположні принципи як економічний прагматизм, повага, добровільність, рівність при ухваленні всіх рішень і відвертість.

«Ми створюємо Євразійський економічний союз не для того, щоб відгородитися від усіх, а, навпаки, максимально співробітничати з іншими партнерами. На закінчення хочу підкреслити, що Казахстан, Білорусь і Росія ведуть роботу із створення союзу в дусі стратегічного партнерства і дружби. Переконаний, що економічна інтеграція істотно посилить економічні можливості всіх країн», - сказав Президент Казахстану.

При цьому Назарбаєв нагадав, що саме Казахстан є ініціатором ідеї інтеграції на євразійському просторі.

«Сьогодні нам детально доповіли про хід розробки засновницької і галузевої частин Договору. Хотів би відзначити позитивне зрушення в цій великій роботі. Кожна із сторін докладає максимум зусиль, щоб до травня 2014 року ми могли підписати підсумковий варіант Договору про Євразійський економічний союз. Важливо, щоб при такому режимі роботи ми не забували про якісну складову основного документа нашого майбутнього Союзу. Євразійську економічну комісію слід реформувати для її відповідності новому рівню інтеграції і забезпечення балансу інтересів всіх учасників, - підкреслив Президент Казахстану.