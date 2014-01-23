На Грушевського силовики гасять багаття з покришок, а мітингувальники закидають їх камінням

Як передає кореспондент УНІАН, з боку внутрішніх військ і спецназу «Беркут» чути поодинокі постріли .

Також безперервно працює брандспойт, яким силовики намагаються загасити вогонь з автомобільних покришок, який розвели мітингувальники, щоб мінімізувати для правоохоронців сектор обстрілу із зброї та перешкодити швидкому пересуванню спецпризначенців у разі чергової спроби витіснення або розгону активістів.

На першій лінії барикад, яка складається з елементів залізного паркану, написано «наші Крути тут».

Наразі на Грушевського присутні близько 3 тис. протестувальників.

Як повідомлялося, сутички між «Беркутом» та мітингувальниками розпочалися на вулиці Грушевського вдень 19 січня.

22 січня в ході сутичок застрелено двох протестувальників.