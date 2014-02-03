У ВР є голоси для повернення Конституції 2004 року - депутат

У парламенті є більшість, яка проголосує за повернення Конституції 2004 року і сформує коаліційний уряд, здатний вивести Україну з економічної кризи і підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Про це в ефірі TVi заявив голова Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Жванія нагадав, що профільний комітет за участю провідних конституціоналістів підготував Акт Про відновлення легітимності конституційного правопорядку в Україні, прийняття якого дозволить повернутися до Основного Закону зразка 2004 року. Він підкреслив, що голоси в парламенті для цього є. «Неминучість цього кроку розуміє опозиція і ті депутати, які вийшли з фракції Партії регіонів чи готові вийти», – сказав Жванія.

При цьому він додав, що залишається відкритим питання, чи поставить голова ВР Володимир Рибак Акт на голосування. «Якщо Володимир Рибак не зрозуміє, що він спікер всієї Верховної Ради, а не особисто Президента, тоді не виключаю, що доведеться ставити питання про зміну голови парламенту», – заявив депутат, додавши що Акт має бути проголосований на цьому тижні.

Також Жванія підкреслив, що питання про створення ТСК по внесенню змін до Конституції – шлях у нікуди. «Це просто затягування часу», – сказав він.

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«Після повернення Конституції 2004 року, парламент має сформувати новий коаліційний уряд, який зможе вивести країну з економічної кризи, провести якісні переговори як з ЄС, так і з РФ, мінімізувати всі ризики і підготувати підписання Угоди про асоціацію», – підбив підсумки Жванія.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив, що опозиція підготувала конституційний акт про повернення до Конституції 2004 року.

Яценюк відзначив, що в Україні “триває ескалація напруги”, і парламент не може працювати у звичному режимі. Єдиним шляхом до стабілізації ситуації, на його переконання, є «відновлення конституційного правопорядку в Україні та повернення до редакції Конституції 2004 року».

«Саме тому ми наполягаємо на тому, що в Україні мають бути скасовані диктаторські повноваження діючого Президента, в Україні мають бути відновлені українська Конституція, баланс влади, за яким саме Верховна Рада Україна формує Кабінет міністрів України, уряд підзвітний і відповідальний перед обраним народом України органом, а саме - українським парламентом», - сказав Яценюк.

Водночас, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що сьогодні неможливо юридичним шляхом повернутися до Конституції 2004 року.

За його словами, це неможливо зробити за допомогою акту, який нібито планується проголосувати в парламенті. Він наголосив, що спочатку треба бачити цей акт. Єфремов заявляє, що за його інформацією, на сьогодні немає голосів для підтримки акту, яким передбачено повернення до Конституції 2004 року. «За інформацією, яка у мене є, вони збирають списки, і останній, хто поставив в цьому списку підпис, він був 191», - наголосив Єфремов.