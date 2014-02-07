ЄБРР: світовий ринок зерна став більше залежати від поставок з України, Казахстану і РФ

До такого висновку прийшли аналітики Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), йдеться в звіті банку з розвитку агробізнесу в світі на 2013-2022 роки, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Аналітики банку прогнозують подальший зсув експортної активності з країн ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку - міжнародна економічна організація розвинених країн, включаючи ЄС і США) на Росію, Україну і Казахстан.

”Ці країни мають значні конкурентні переваги, а також сильні позиції в експорті зерна та інших сільськогосподарських товарів”, - наголошується в документі.

У регіонах спостерігається активний розвиток. Зокрема, Україна незабаром може зайняти друге місце з експорту зерна після США. Казахстан і Росія також збільшили обсяги врожайності до рівня вище середнього по світу. ”Країни Причорномор`я продовжують інвестувати в зерновий сектор, щоб покращити обсяги експорту зерна і створити гарантію, що політичне середовище і економічний клімат в цих регіонах є стабільними”, - зауважують аналітики ЄБРР.

У ЄБРР вважають, що три країни можуть потенційно поставляти більше половини світового експорту зерна, тим самим сприяючи глобальній продовольчій безпеці. Зокрема, вони зможуть задовольнити попит країн-імпортерів у південній та східній частині Середземномор`я.

Зараз країни контролюють близько 20% експортного світового ринку зернових і ведуть переговори про створення маркетингового пулу для координації своїх дій у Чорноморських портах і на зовнішніх ринках. Можливо, з`являться спільні проекти щодо створення більш сучасної конкурентної логістичної інфраструктури - розширення терміналів, портів, доріг до портів. До пулу можуть приєднається Румунія і Болгарія.

Ідея ”зернового пулу” України, Росії і Казахстану, вперше висунута ще в 2009 році на Всесвітньому зерновому форумі в Санкт-Петербурзі, отримала новий імпульс у жовтні 2013 року. Три країни домовилися про спільне опрацювання питання та презентації спільного проекту в першому кварталі 2014 року.

Мінсільгосп США прогнозує світовий експорт зерна в сезоні (з липня по липень) 2013-2014 років на рівні 325 млн тонн. Перше місце на ринку займає США з потенціалом поставок 69-70 млн тонн в поточному сезоні. Однак показники поставок з цієї країни знижуються четвертий рік поспіль. Україна в 2014 році може стати другим за масштабами постачальником зерна в світі з обсягом майже 30 млн тонн, що може перевищити поставки з ЄС - майже 29 млн тонн. У 2012-2013 маркетинговому році Україна поставила на зовнішній ринок 23 млн тонн зернових. Росія поки знаходиться на 7-му місці у світі.

Мінсільгосп США підтверджує прогнози ЄБРР, оцінюючи, що частка п`яти традиційних постачальників пшениці на світовий ринок (США, Австралія, ЄС, Аргентина і Канада) до 2022 року зменшиться до 60 %. Протягом останніх десяти років частка цих країн у світовій торгівлі пшеницею становила майже 70%.