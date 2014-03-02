Україна має право зупинити виконання будь-яких договорів з РФ - експерти

Про це йдеться у зверненні Української асоціації міжнародного права (УАМП), текст якого передано УНІАН.

«Українська асоціація міжнародного права розцінює рішення Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, що підтримали звернення Президента Володимира Путіна про введення "обмеженого контингенту" збройних сил РФ на територію України, як акт агресії, що є міжнародним злочином», - підкреслюється у зверненні.

Читайте такожКравчук, Кучма і Ющенко закликають розірвати Харківські угоди

УАМП нагадує, що міжнародне право передбачає особливий режим міжнародної відповідальності держави, яка порушує імперативні норми загального міжнародного права, а особи, винні в скоєнні злочину агресії, несуть індивідуальну кримінальну відповідальність згідно з нормами міжнародного права.

«Своїм рішенням влада РФ порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права 1970 року, Гельсінкський заключний акт РБСЄ 1975 року, Договір про дружбу і співробітництво між Російською Федерацією і Україною 1997 року, а також цілий ряд інших міжнародних договорів. Водночас демонстративна відмова Російської Федерації від попередніх консультацій з Україною і державами-гарантами її територіальної цілісності (Великою Британією, США, Францією і Китаєм) є показовим нехтуванням своїх міжнародно-правових зобов'язань, закріплених у Будапештському меморандумі 1994 року», - наголошується в зверненні.

Читайте такожУкраїна впустила в дім "троянського коня", тому має право розірвати Харківські угоди - політолог

Застосовуючи принцип добросовісного тлумачення міжнародних договорів, члени УАМП констатують істотне порушення положень Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 8 серпня 1997 року (дію якого було продовжено в квітні 2010 року), зокрема пункту 1 статті 6 і пункту 2 статті 8.

Таким чином, дії Російської Федерації створюють правові підстави для реалізації Україною свого невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону, яке закріплене в статті 51 Статуту ООН.

«Необхідним є проведення керівництвом України термінових консультацій з державами, які потенційно готові стати з Україною пліч-о-пліч для відбиття зовнішньої агресії. Зважаючи на численні порушення Російською Федерацією багатосторонніх і двосторонніх договорів, Україна також має право зупинити виконання будь-яких своїх зобов'язань за двосторонніми договорами з Росією, зокрема щодо тимчасового розміщення Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України», - йдеться в документі.

Звернення підписали: голова Президентської Ради української асоціації міжнародного права, професор, член-кореспондент АпрН України А.В. Задорожний, доктори юридичних наук і доктори права, професори: М.О. Баймуратов, І.Г. Білас, О.М. Бірюков, М.В. Буроменський, В.Г. Буткевич, О.В. Буткевич, В.А.Василенко, М.М. Гнатовський, А.С. Довгерт, В.І. Кисіль, М.А. Медведєва, В.В.Мицик, В.І. Муравйов, Л.Д. Тимченко, а також інші 128 членів УАМП – кандидатів і докторів юридичних наук – фахівців з міжнародного права.