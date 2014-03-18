Автономія в складі Молдови хоче повторити кримський сценарій

Початком створення власних військових з'єднань в Гагаузії став законопроект, покликаний перевести в правове поле питання окремого існування на території, підконтрольній молдавської армії, альтернативного війська. Незабаром приступить до розгляду законопроекту парламент Гагузии, який офіційно називається народним зборами.

Про це пише News.ru.

"На нас, безумовно, вплинули події на Україні. Нам заважали проводити референдум, на наших депутатів тиснуть. Нам треба захищатися самим", - розповів депутат народного зібрання, що побажав зберегти свою анонімність. "Нам би ще парочку вертольотів Ка-52: обприскувати поля і громадський порядок підтримувати", - додав він.

Народні обранці переймаються іншим питанням, яке також стосується самооборони регіону. Вони обговорюють створення в автономії структури, альтернативної молдавським правоохоронним органам. Ця структура називається народними дружинами.

За формування дружин депутати взялися після того, як прибули з Кишинева понад 90 поліцейських в бронежилетах і з автоматами влаштували обшуки на дев'яти автозаправних станціях, які належать мережі Conan. Цю компанію молдавські слідчі підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та ще кількох економічних злочинах.

Читайте такожНа сепаратистів Аксьонова та Константинова зібрали досьє, яке розкриває їхнє темне минуле

Проте в парламенті Гагаузії підозри слідчих пов'язують з тим, що сили правопорядку, особливо в Кишиневі, "занадто політизовані". "Через тиск на депутатів люди чекають провокацій. Ми вирішили посилити контроль над громадським порядком. Завдяки народним дружинам ми зможемо швидко організуватися", - сказав незалежний депутат Сергій Чімпоеш. Під тиском на депутатів він, мабуть, розумів той факт, що мережа Conan, контролюється народним обранцем Іллею Узуном.

Для створення дружин гагаузькою владою приймати спеціального закону не потрібно. Вона має намір скористатися тим законом, що вже діє на території держави - "Про народні гвардії". За використання цього закону на позачерговому зібранні, яке відбулося 14 березня, проголосували 25 депутатів із 30, що прийшли на засідання. Всього в гагаузькому парламенті 35 депутатів.

Будуть озброєні народні дружинники в Гагаузії, це питання поки не обговорювалося. Патрулювати вулиці, згідно із задумом депутатів, дружинники будуть з гумовими кийками. Також не вирішено питання про те, на які гроші будуть існувати дружинники.

Поки розглядаються ці питання депутати вступили з ініціативою повернути раніше скасовані пости патрульної поліції на в'їзді до міста Комрат, Чадир-Лунга і Вулканешти. Службу на них, як очікується будуть нести гагаузькі поліцейські, які будуть попереджати "народних гвардійців" у разі, якщо в автономію знову приїдуть з обшуками співробітники органів правопорядку з Кишинева.

Тиск кишинівської влади на гагаузське керівництво почалося після того, як 2 лютого в регіоні було проведено референдум. Під час народного голосування 98,09% виборців проголосували за вихід Гагаузії з Молдавії. Однак у Кишиневі цей референдум назвали незаконним. Як контрзаходи кишинівським керівництвом був прийнятий закон, згідно з яким в межах країни не можна проводити плебісцити, що стосуються національних інтересів країни.

Президент Румунії Траян Бесеску заявив, що недавній референдум про статус Гагаузії був організований точно так само, як і референдум в Криму.

"Цей регіон в Республіці Молдова, населений татарами, провів референдум в лютому і проголосував за шлях до Євразійського союзу. Татар з Криму відправляли в Сибір, а татар з Республіки Молдова облаштували, а в Сибір відправляли румунів", - сказав Бесеску.

Молдавське Придністров'я вже просилося в РФ на підставі референдуму 2006 року.