Делегація Єврокомісії їде до Києва розробляти "дорожню карту" реформ

21:52, 24 березня 2014
Політика
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Делегація Єврокомісії під час відвідування Києва 25-26 березня працюватиме над розробкою "дорожньої карти" реформ в Україні.

REUTERS

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле очолить делегацію Європейської комісії, яка працюватиме у Києві 25-26 березня над розробкою "дорожньої карти" реформ в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це інформує Єврокомсія.

"Ми будемо говорити про низку реформ, які потрібно провести як у сфері демократичних інститутів, так і в економіці. Ми розпочнемо роботу над "дорожньою картою" реформ в різних галузях", - сказав Фюле.

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У прес-релізі Єврокомісії зазначається, що разом з Фюле Київ відвідає комісар ЄС з питань бюджету Януш Левандовський та представники різних генеральних директоратів Комісії.

"Комісар Фюле поїде до Києва для роботи з українською владою щодо конкретних елементів, над якими зараз разом працюють Україна та ЄС, і щодо низки питань імплементації Угоди про асоціацію", - йдеться у прес-релізі Єврокомісії.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 березня, в МЗС повідомили, що делегація Європейського Союзу на чолі з Фюле та комісаром ЄС з питань оподаткування, митних платежів, боротьби з шахрайством та статистики Альгірдасом Шеметою перебуватиме з робочим візитом в Україні 25-26 березня.

В ході візиту відбудеться зустріч делегації ЄС з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та членами уряду, зазначив Перебийніс.

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В ході зустрічі будуть обговорені питання надання Україні невідкладної фінансової допомоги ЄС з метою макроекономічної стабілізації України, обсяги та порядок надання Україні автономних торговельних преференцій ЄС, в рамках яких вже найближчим часом в односторонньому порядку буде лібералізовано доступ до ринку ЄС для українських експортерів в рамках майбутньої зони вільної торгівлі Україна-ЄС, рух до безвізового режиму між Україною та ЄС та підготовка до підписання розділів Угоди між Україною та ЄС з торговельно-економічних та секторальних питань.

Довідка УНІАН. Яценюк та лідери 28 країн-членів ЄС підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня на саміті ЄС у Брюсселі. Підписання економічної частини Угоди з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі між ЄС та Україною очікується після українських президентських виборів 25 травня, але не пізніше кінця цього року.

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