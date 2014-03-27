В ООН "забракували" законопроект ВР про окуповані території

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Агентства ООН у справах біженців в Україні. (Верховна Рада 20 березня у першому читанні прийняла законопроект про правовий режим та забезпечення прав і свобод на тимчасово окупованій території України – УНІАН).

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«Хоча УВКБ ООН вітає зусилля парламенту врахувати потреби осіб, переміщених з Криму, Агентство висловлює своє занепокоєння щодо обмежень у сфері економічних прав, регулювання власності та свободи пересувань, які передбачені законопроектом та суперечать міжнародним правовим нормам», - наголошується в повідомленні.

Як підкреслили в Агентстві ООН, такі обмеження можуть ускладнити чи практично унеможливити для певних осіб можливість відвідати членів сім’ї, отримати медичну допомогу чи розпоряджатися своєю власністю у Криму. Згідно з міжнародними стандартами, переміщені особи повинні мати свободу пересування, що також передбачено українським законодавством, зазначається в повідомленні.

Директор Бюро Європи УВКБ ООН Вінсент Кошетель зауважив, що передбачені у законопроекті обмеження економічної діяльності та супутні міри кримінальної відповідальності «поставлять жителів Криму перед вкрай складною дилемою: залишитися та порушувати українське законодавство, або виїхати».

«Можливо, багато осіб будуть змушені прийняти рішення залишити свої домівки, родини та громади. Національне законодавство та місцеві положення не повинні змушувати людей приймати такі непрості рішення», - додав він.

Агентство ООН у справах біженців стурбоване, що законопроект може бути прийнятим за пришвидшеною процедурою без проведення необхідних консультацій та врахування позицій громадянського суспільства, відповідних організацій та представників міжнародної спільноти.

УВКБ ООН закликає український парламент до співпраці з ключовими партнерами та особами, на яких вплине прийняття законопроекту. УВКБ ООН готове надати необхідну для цього технічну допомогу та підтримку, підкреслюється в повідомленні.