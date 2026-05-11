Офіс омбудсмена отримав майже 12 тисяч скарг на дії ТЦК під час мобілізації в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав від громадян майже 12 тисяч скарг на дії ТЦК та СП під час проведення мобілізації. Про це йдеться у відповіді секретаріату омбудсмена на запит "Української правди", яка опублікована в статті УП "Демобілізація, високі зарплати і зміни в ТЦК. Як влада збирається реформувати армію".

Протягом 2022-2023 років до Офісу омбудсмена надійшло понад пів тисячі звернень від громадян щодо порушення їхніх прав під час мобілізації територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

У 2024 році кількість таких звернень зросла в шість разів, а саме до 3 312. Ще більше скарг на ТЦК та СП українці надіслали Лубінцю у 2025 році - 6 127.

Водночас за перший квартал 2026 року омбудсмен отримав понад 1,6 тисяч скарг від громадян на ТЦК та СП.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Україні готують контракти з чіткими термінами служби і виплатами за ризик. Таким чином у мобілізованих буде можливість підписати контракт із гарантованою демобілізацією і відстрочкою до наступного призову, а контрактники зможуть переукласти договори.

Також повідомлялось, що депутати хочуть допомогти ТЦК шукати ухилянтів. У Верховній Раді вважають, що у цьому питанні не має бути подвійних стандартів.

"Парламент може ухвалювати закони, які будуть покращувати соціальні пільги, підвищувати грошове забезпечення військовослужбовців. Ми готові (ухвалювати зміни) щодо термінів служби. Це ми можемо зробити, щоб хоч якось намагатись мотивувати тих військовозобов’язаних, які ще є десь на теренах України", - висловився народний депутат України Олександр Федієнко.

