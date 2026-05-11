В Україні створили новий бронеавтомобіль, який може бути дуже корисним на фронті (фото)

Українська компанія Inguar Defence виготовила перший зразок свого бронеавтомобіля з колісною формулою 6×6 під назвою Inguar 4. Представлена версія призначена для евакуації пошкодженої техніки, повідомляє портал Defense Express.

"Від сьогодні в України є своє високо броньоване, високопрохідне 6х6 шасі", - написав на своїй Facebook-сторінці генеральний директор та співзасновник Inguar Defence Артем Ющук.

Броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ) оснащена набором кріплень для евакуації найпоширеніших зразків техніки, таких як M113, "Козак", "Гюрза", Roshel Senator, International MaxxPro, BMC Kirpi та інших.

Відео дня

Ющук зазначив, що з огляду на вантажопідйомність, система може працювати і з усіма іншими сумісними зразками техніки. Це дозволить закрити критично важливу потребу, яка нині є актуальною для військових ЗСУ.

Гендиректор Inguar Defence додав, що найближчим часом Inguar Defence представить ще одну машину на базі шасі 6×6. Подробиці наразі не розкриваються, однак зазначається, що вона буде виконана у "найбільш бажаній та стратегічно важливій" конфігурації.

В Україні створили новий бронеавтомобіль, який може бути дуже корисним на фронті (фото)
В Україні створили новий бронеавтомобіль, який може бути дуже корисним на фронті (фото)

Зі свого боку портал Defense Express нагадує, що раніше компанія вже демонструвала концепти під різні типи озброєння, зокрема 122-мм РСЗВ (реактивна система залпового вогню) та пускову установку для ракет Brimstone й іншого високоточного озброєння. Тоді ж були представлені інженерна та транспортна версії платформи.

Теоретично на цій платформі можуть з’явитися самохідні артилерійські установки калібру від 105 мм. Водночас можливість використання 155-мм систем визначатиметься допустимою масою та вантажністю машини. Окрім цього, шасі може стати базою для спеціалізованих машин, наприклад елементів ЗРК.

Українська бронетехніка - інші новини

У квітні стало відомо, що українська компанія "УкрАрмоТех" розпочала заводські випробування прототипу нового гусеничного бронетранспортера "Скіф".

Міністерство оборони України сформувало вимоги до вітчизняних виробників з урахуванням досвіду експлуатації американського бронетранспортера M113. Передбачається, що нова машина перевершуватиме цей БТР за рівнем захисту та вогневою потужністю.

Нагадаємо також, що минулого року "УкрАрмоТех" представила на виставці озброєнь IDEX в Абу-Дабі нову броньовану машину GYURZA-O2. Вона отримала V-подібне днище для розсіювання енергії вибуху, а також спеціальні амортизовані крісла, що забезпечують захист екіпажу та десанту від вибухових навантажень.

Вас також можуть зацікавити новини: