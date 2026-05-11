В Україні створили новий бронеавтомобіль, який може бути дуже корисним на фронті (фото)

Inguar 4 є універсальною платформою для розміщення різних важких систем.

Українська компанія Inguar Defence виготовила перший зразок свого бронеавтомобіля з колісною формулою 6×6 під назвою Inguar 4. Представлена версія призначена для евакуації пошкодженої техніки, повідомляє портал Defense Express.

"Від сьогодні в України є своє високо броньоване, високопрохідне 6х6 шасі", - написав на своїй Facebook-сторінці генеральний директор та співзасновник Inguar Defence Артем Ющук.

Броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ) оснащена набором кріплень для евакуації найпоширеніших зразків техніки, таких як M113, "Козак", "Гюрза", Roshel Senator, International MaxxPro, BMC Kirpi та інших.

Ющук зазначив, що з огляду на вантажопідйомність, система може працювати і з усіма іншими сумісними зразками техніки. Це дозволить закрити критично важливу потребу, яка нині є актуальною для військових ЗСУ.

Гендиректор Inguar Defence додав, що найближчим часом Inguar Defence представить ще одну машину на базі шасі 6×6. Подробиці наразі не розкриваються, однак зазначається, що вона буде виконана у "найбільш бажаній та стратегічно важливій" конфігурації.

Зі свого боку портал Defense Express нагадує, що раніше компанія вже демонструвала концепти під різні типи озброєння, зокрема 122-мм РСЗВ (реактивна система залпового вогню) та пускову установку для ракет Brimstone й іншого високоточного озброєння. Тоді ж були представлені інженерна та транспортна версії платформи.

Теоретично на цій платформі можуть з’явитися самохідні артилерійські установки калібру від 105 мм. Водночас можливість використання 155-мм систем визначатиметься допустимою масою та вантажністю машини. Окрім цього, шасі може стати базою для спеціалізованих машин, наприклад елементів ЗРК.

У квітні стало відомо, що українська компанія "УкрАрмоТех" розпочала заводські випробування прототипу нового гусеничного бронетранспортера "Скіф".

Міністерство оборони України сформувало вимоги до вітчизняних виробників з урахуванням досвіду експлуатації американського бронетранспортера M113. Передбачається, що нова машина перевершуватиме цей БТР за рівнем захисту та вогневою потужністю.

Нагадаємо також, що минулого року "УкрАрмоТех" представила на виставці озброєнь IDEX в Абу-Дабі нову броньовану машину GYURZA-O2. Вона отримала V-подібне днище для розсіювання енергії вибуху, а також спеціальні амортизовані крісла, що забезпечують захист екіпажу та десанту від вибухових навантажень.

