Нацбанк спростовує інформацію про захоплення свого відділення в Луганську

Національний банк України спростовує інформацію про захоплення свого відділення в Луганську, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

«Інформація про захоплення будівлі Національного банку в Луганській області, яка сьогодні з'явилася у низці ЗМІ, не відповідає дійсності», - зазначається у повідомленні.

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За інформацією регулятора, станом на ранок понеділка, 7 квітня, установа працює в штатному режимі, всі підрозділи на місцях і виконують свої функції.

Раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Луганську сепаратисти захопили обласний філіал Національного банку України.