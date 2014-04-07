Нацбанк спростовує інформацію про захоплення свого відділення в Луганську
11:35, 07 квітня 2014Політика
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Повідомляється, що станом на ранок понеділка, 7 квітня, установа працює в штатному режимі.
Вчора луганські сепаратисти захопили будівлю СБУ / REUTERS
Національний банк України спростовує інформацію про захоплення свого відділення в Луганську, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.
«Інформація про захоплення будівлі Національного банку в Луганській області, яка сьогодні з'явилася у низці ЗМІ, не відповідає дійсності», - зазначається у повідомленні.
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За інформацією регулятора, станом на ранок понеділка, 7 квітня, установа працює в штатному режимі, всі підрозділи на місцях і виконують свої функції.
Раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Луганську сепаратисти захопили обласний філіал Національного банку України.
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