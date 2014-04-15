Бойовики в Слов'янську роздали автомати та гранатомети, відібрали зброю у міліції - мер

Бойовики, що приїхали до Слов'янська, роздали населенню близько тисячі автоматів і сотні гранатометів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міський голова Слов'янська Неля Штепа заявила журналістам сьогодні вдень після наради мерів і керівників районних адміністрацій Донецької області під керівництвом губернатора Сергія Тарути.

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За її словами, «озброєні люди, які приїхали до Слов'янська, привезли близько тисячі автоматів, близько сотні гранатометів «Муха», які пробивають броню танка». Також Штепа зазначила, що ці «зелені чоловічки» «конфіскували в нашої міліції 400 пістолетів і 20 автоматів, і все це роздали нашим жителям, щоб сьогодні повністю залякати місто».

«Я позавчора йду додому, а назустріч мені йде жінка з пістолетом. Я її питаю, звідки вона його взяла, а вона відповідає мені: дали на барикадах», - пригадала мер.

При цьому додала: «Вони (прибулі до міста бойовики) чекають сьогодні, що почнуться антитерористичні дії й вони запросять війська Росії. Але я відразу хочу сказати: в місті Слов'янську ніхто не хоче переходити до Росії».

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня після 17 години очевидці повідомили, що українські військові й загони бійців спеціального призначення підійшли до Слов'янська.

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Так, люди повідомляють, що в місті Ізюм Харківської області, який знаходиться в межах 50 км від Слов'янська, бійці внутрішніх військ України, бійці спецпідрозділу «Альфа», інші військові завантажилися у військові вертольоти. Також помічено іншу важку військову техніку. Зараз відсутній мобільний телефонний зв'язок із містом Слов'янськ.