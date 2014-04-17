Тягнибок пропонує формувати військовий резерв як в Швейцарії

Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час зустрічі з виборцями в Чернігівській області.

Тягнибок зазначив, що у протидії російської військової агресії Україна має покладатися передусім на власні сили. Тому держава повинна створити всі можливості для залучення і навчання добровольців, охочих допомогти захищати країну. Число таких громадян, за словами Тягнибок, сьогодні становить сотні тисяч осіб.

«Мова йде про цивільних осіб, які не перебувають на професійній військовій службі, але готових проходити регулярні військові навчання і, в разі необхідності, залучатися до виконання бойових завдань. Саме з таких громадян, за швейцарським зразком, повинен бути сформований народний військовий резерв армії на територіальній основі», - наголосив лідер націоналістів.

Як відомо, усі чоловіки-громадяни Швейцарії у віці від 19 до 31 року зобов'язані пройти службу у військах. Регулярні військові сили становлять близько 5 тисяч осіб. Мобілізаційні ресурси - більше 2 мільйонів чоловік при населенні країни в 8 мільйонів. За традицією, швейцарці мають право зберігати вдома зброю.

За словами Тягнибока, «Свобода» пропонує на базах військових частин і військових комісаріатів розгорнути центри для широкомасштабних навчань добровольців.

Також Тягнибок повідомив, що «Свобода» внесла на розгляд парламенту відповідний проект постанови - «Про додаткові заходи по зміцненню обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації». Однак його прийняття поки що гальмують народні депутати, які ще недавно входили в провладну більшість режиму Януковича.

«Враховуючи таку позицію нардепів, пропоную невідкладно провести початкові двотижневі військові навчання для всіх добровольців, привести їх до військової присяги, взяти на облік у військовому резерві ЗСУ та підготувати до мобілізації в разі необхідності. У перспективі, резервісти повинні проходити базові навчання тривалістю 3 - 6 місяців, а також щорічні тижневі курси перепідготовки», - заявив глава «Свободи».

Нагадаємо, 15 квітня голова фракції ВО «Свобода» в парламенті заявив про необхідність розгляду закону про використання зброї цивільними особами.

«Коли буде зареєстрований законопроект про цивільну зброю та боєприпаси? Чому мирний народ не може озброїтися і мати можливість захищати себе, якщо влада не здатна цього зробити? Конкретні і рішучі дії - цього зараз вимагає від нас український народ!», - закликав Тягнибок.