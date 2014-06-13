У ДПСУ спростовують заяву чиновника з РФ про намір деяких українських прикордонників переїхати до Росії

"Жоден прикордонник не висловлював бажання переїхати в Росію, тим більше разом з сім’ями, як про це повідомляв П.Астахов. Як раніше повідомлялося, через постійні обстріли та блокування озброєними терористами низка відділів прикордонної служби Луганського загону були передислоковані безпосередньо на лінію кордону, в пункти пропуску та в райони зосередження мобільних сил Держприкордонслужби біля кордону", - йдеться у повідомленны прес-служби. Читайте такожПрикордонники звинуватили Міноборони у ненаданні допомоги в боях з терористами

Крім того терористами здійснювалася спроба силового витіснення прикордонних нарядів із 3 пунктів пропуску. Після перестрілок, зважаючи на загрозу життю людей, які перетинають кордон, було здійснено відвід громадян та прикордонників з даних пунктів пропуску.

При цьому частина військовослужбовців, які несли службу в пункті пропуску «Должанський», були змушені відходити до нових місць розташування підрозділів через територію Росії, адже з боку України були оточені бойовиками. Перетнувши кордон у Росію, всі 26 прикордонників повернулися на територію України через інший пункт пропуску, підкреслюють у прес-службі.

"Громадянин Росії Павло Астахов досить часто бажане видає за дійсне. Нещодавно він заявляв про тисячі біженців з південно-східної України, яких Росія приймає щодня, і що їх кількість росте з кожним днем", - заявляє ДПСУ.

За словами прикордонників, фактів, які підтверджують наявність тисяч біженців, немає, а кількість громадян України, які щодоби перетинають українсько-російський кордон на виїзд, майже співпадає з кількістю на в'їзд. Читайте такожУ Росії четвертий день не можуть домовитися про кількість "українських біженців"

"Навіть Федеральна міграційна служба РФ та російські прикордонники спростовують слова П.Астахова, оскільки за даними останнього біженців було 12 тисяч за добу, а ці відомства нарахували всього 10 тисяч українців, які в’їхали на територію Ростовської області за період з 30.05.2014 по 06.06.2014. При цьому, за підрахунками Федеральної міграційної служби РФ, за цей період лише 151 українець звернувся за посвідкою на проживання, дозволом на тимчасове проживання та громадянством", - йдеться у заяві.