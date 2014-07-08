До Києва прибули бронежилети зі США

Про це повідомили в посольстві США в Україні.

"Після розмитнення бронежилети будуть передані Міністерству оборони України для транспортування до кінцевого пункту призначення. Модель «Інтерсептор» є тою самою, що використовувалася американськими військами в Іраку та Афганістані – вона була розроблена для забезпечення кращого захисту при меншій вазі порівняно із попередніми моделями, що робить ці бронежилети ефективнішими під час бойових операцій", - йдеться у повідомленні.

У посольстві також пойнформували, що інші нещодавні доставки допомоги із США включають 1000 спальних килимків і 3600 камуфляжних курток, а 400 коробок марлевих бинтів і 1000 чохлів на каски буде надіслано невдовзі.

"Ця поставка є частиною пакету допомоги США Україні несмертельними засобами на суму понад 23 мільйони доларів, до якого також входять набори першої медичної допомоги, прилади нічного бачення, засоби зв'язку та інші матеріали на допомогу українським військовим та прикордонникам у їхніх зусиллях припинити акти терору у східній Україні", - зазначили у посольстві.