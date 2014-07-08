Діти військовослужбовців відтепер матимуть переваги при вступі до ВНЗ

Президент України Петро Порошенко підписав закон України № 1543-VII «Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання пільг на отримання освіти особами, батьки яких є військовослужбовцями».

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Про це повідомляє прес-служба президента України.

В повідомленні зазначається, що у відповідності зі змінами до Закону, особа, у якої один з батьків є військовослужбовцем, який має вислугу в 20 років і більше; особа, у якої один з батьків є громадянином, звільненим з військової служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штату або проведенням організаційних заходів, вислуга років якого також становить 20 років і більше; у якої один з батьків став інвалідом внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, користується переважним правом зарахування до вищих навчальних закладів військового профілю.

Правом переваги при зарахуванні до навчальних закладів країни на навчання за рахунок коштів місцевого чи державного бюджету користуватимуться особи, у яких один із батьків-військовослужбовців (усиновлювачів) загинув чи визнаний судом зниклим безвісти.

Такими перевагами зазначені особи матимуть змогу скористатися продовж 3 років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти, зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 13 Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання пільг на отримання освіти особами, батьки яких є військовослужбовцями. За це рішення проголосували 246 народних депутатів із 290 зареєстрованих у сесійній залі.

Так, у пункті 5 статті 13 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначається, що діти військовослужбовців, діти громадян, звільнених з військової служби, користуються переважним правом зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) з посиленою військово-фізичною підготовкою, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділіввищих навчальних закладів, за умов успішного складання іспитів, відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти та недосягнення на день зарахування до зазначених вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів 23-річного віку.

Таке переважне право виникає у разі, якщо у дитини: один із батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув (помер) чи визнаний судом в установленому законом порядку таким, що пропав безвісти, під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби; один із батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який став інвалідом внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним обов’язків військової служби, або захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби; один із батьків (усиновлювачів) є військовослужбовцем, який має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше; один із батьків (усиновлювачів) є громадянином, звільненим з військової служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років в календарному обчисленні якого становить 20 років і більше.