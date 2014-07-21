У МЗС РФ визнали, що небезпека для іноземних експертів ускладнює розслідування катастрофи Боїнга

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

«20 липня в районі падіння авіалайнера знаходилися спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ і співробітники відповідних служб України. Повномасштабна робота з розслідування катастрофи ускладнена через відсутність домовленості сторін внутрішньоукраїнського конфлікту (Росія називає конфлікт «внутрішньоукраїнським» незважаючи на те, що продовжує відправляти новітнє російське озброєння й бойовиків до Луганської та Донецької областей, а лідерами терористів є громадяни Росії, що не мають ніякого відношення до цих регіонів, - УНІАН) щодо гарантій безпеки для іноземних фахівців, які як і раніше, перебувають у Києві та Харкові», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВійськові Нідерландів вимагають відправити їх до України - ЗМІЗазначається, що інформація, наявна в МЗС Росії, про те, що 20 липня в розслідуванні на місці брали участь представники Малайзії, не підтвердилася. Разом із тим, надходять відомості, що низка міжнародних експертів можуть приїхати на місце катастрофи вже сьогодні.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін у зверненні в ніч на 21 липня попросив терористів на Донбасі допустити міжнародних експертів до місця падіння збитого ними з російського ракетного комплексу «Боїнга».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук», поставленого терористам із Росії.

На борту літака перебували 298 людей, зокрема 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Читайте такожДо Харкова для розслідування катастрофи Боїнга прибули експерти Інтерполу та Європолу 20 липня під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент України Петро Порошенко зазначив, що українська сторона готова забезпечити все необхідне для діяльності міжнародної комісії в проведенні всебічного розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній».

Проте, за його словами, терористи продовжують перешкоджати проведенню належного розслідування. Президент переконаний, що дії терористів повинні отримати міжнародну оцінку й реакцію у відповідь цивілізованого світу, а саме - так звані «ЛНР» і «ДНР» повинні бути визнані терористичними угрупуваннями.