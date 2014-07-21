Путін звернувся до терористів: забезпечте роботу експертів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля. Текст звернення опубліковано сьогодні о 01.40 мск (00:40 за Києвом).

«Необхідно зробити все, щоб забезпечити безпеку роботи міжнародних експертів на місці трагедії. Сьогодні там вже працюють представники Донбасу (раніше РФ називала терористів ополченцями – УНІАН), Донецька, представники МНС України, експерти Малайзії. Але цього недостатньо», - сказав Путін.

«Необхідно, щоб на місці катастрофи працювала повноцінна група експертів під егідою ІКАО, відповідна міжнародна комісія. Потрібно зробити все для забезпечення її повної, абсолютної безпеки, забезпечити необхідні для її роботи гуманітарні коридори», - підкреслив він.

Читайте такожВеликобританія: РФ блокує резолюцію РБ ООН щодо "Boeing-777"При цьому Путін запевнив, що зі свого боку Росія зробить усе, що «від нас залежить, щоб конфлікт на сході України перейшов із сьогоднішньої військової фази у фазу обговорення за столом переговорів мирними і виключно дипломатичними засобами».

За його словами, Росія неодноразово закликала всі протиборчі сторони негайно припинити кровопролиття й сісти за стіл переговорів (при цьому Росія постійно поставляє зброю й бойовиків на Донбас - УНІАН).

«З упевненістю можна сказати, що якби 28 червня бойові дії на сході України не були відновлені, то й цієї трагедії напевно б не сталося», - сказав він.

Читайте такожКемерон - Путіну: якщо Росія хоче звалити провину на інших, то має надати переконливі доказиПутін заявив, що «ніхто не повинен і не має права використовувати цю трагедію для досягнення вузькокорисливих політичних цілей».

«Такі події повинні не роз'єднувати, а об'єднувати людей. Потрібно, щоб усі люди, які відповідають за ситуацію в регіоні, підвищили свою відповідальність і перед власним народом, і перед народами тих країн, представники яких стали жертвами цієї катастрофи», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук», поставленого терористам із Росії.

На борту літака перебували 298 людей, зокрема 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

20 липня під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент України Петро Порошенко зазначив, що українська сторона готова забезпечити все необхідне для діяльності міжнародної комісії в проведенні всебічного розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній».

Проте, за його словами, терористи продовжують перешкоджати проведенню належного розслідування. Президент переконаний, що дії терористів повинні отримати міжнародну оцінку й реакцію у відповідь цивілізованого світу, а саме - так звані «ЛНР» і «ДНР» повинні бути визнані терористичними угрупуваннями.