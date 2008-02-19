Льовочкін вирішив, що Європа почула голос української опозиції

Заява державного секретаря Франції з європейських справ Жана-П’єра ЖУЙЄ щодо поспішної заявки України на приєднання до ПДЧ у НАТО є синхронною до вимог української опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таким чином народний депутат, заступник голови фракції Сергій ЛЬОВОЧКІН прокоментував заяву Ж.-П. ЖУЙЄ.

“Оцінки Державного секретаря Франції з європейських справ Жана-П’єра ЖУЙЄ стосовно того, що Франція та інші європейські партнери були здивовані тим поспіхом, в якому формулювалася заявка України на отримання Плану дій щодо членства в НАТО – ще одне підтвердження обґрунтованості вимог української опозиції, її протестів проти підкилимного стилю в прийнятті українськими керівниками важливих рішень”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, заява держсекретаря Франції дає опозиції додаткові аргументи в дискусії на цю тему. “Ж.-П. ЖУЙЄ підкреслює, що треба розуміти очевидну річ – приєднання до ПДЧ перетворює Україну на партнера Альянсу у військовому сенсі – бо НАТО, передовсім, є військовим блоком. Це саме той аргумент, якого не хоче чути українська влада, намагаючись переконати українське суспільство в тому, що приєднання до ПДЧ абсолютно нічого не означає, якщо говорити про процес приєднання до Альянсу”, - пояснює депутат.

“І що основне – високий європейський чиновник наголошує – має бути консенсус усередині самої України, а за нашою інформацією, каже Жан-П’єр ЖУЙЄ, це не є на сьогодні фактом ні у громадській думці, ні серед політичних сил України. Власне ці слова державного секретаря Франції є прямим підтвердженням того, що Європа почула голос української опозиції”, - впевнений С.ЛЬОВОЧКІН.

На його думку, те, що у своїх оцінках ситуації в Україні і її євроінтеграційної перспективи держсекретар Франції наголошує на потребі політичної стабільності в нашій державі, свідчить про синхронність бачення того, що українська опозиція потрапила в правильну тональність європейського політичного мислення.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар Франції у європейських справах Жан-П’єр ЖУЙЄ в інтерв’ю Главреду заявив, що низка європейських країн, зокрема, Франція, не підтримають на квітневому саміті НАТО в Бухаресті заявку України на приєднання до Плану дій щодо членства в альянсі.

“Так само, як і інші наші партнери, зокрема Німеччина, ми вважаємо, що це трохи завчасно: треба дати більше часу, аби Україна виконала свою роботу. Поспіх не буде корисним”, - сказав Ж.ЖУЙЄ.

За його словами, “Франція, як і низка європейських партнерів, була дещо здивована тим поспіхом, в якому формулювалася заявка на отримання Плану дій щодо членства в НАТО”. На його думку, “ухвалити таке рішення за три місяці до проведення бухарестського саміту – а це вже невдовзі – є надзвичайно важким завданням. Потрібно також розуміти, що приєднання до цього процесу перетворює Україну на партнера Альянсу у військовому сенсі – бо НАТО, варто пам’ятати, є передусім військовим блоком”.

15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА. У документі вони заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна- НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року.