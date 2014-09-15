На Донбасі прикордонники готуються взяти під контроль лінію розмежування з бойовиками
21:41, 15 вересня 2014Політика
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Державна прикордонна служба України продовжує рекогносцировку районів розгортання прикордонних підрозділів в смузі безпеки вздовж лінії розмежування між бойовиками та силами АТО.
Прикордонники проводять рекогносцировку лінії розмежування / dpsu.gov.ua
Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.
"На виконання мирного плану Президента України з врегулювання ситуації у східних регіонах України Державна прикордонна служба України продовжує є рекогносцировку (виїзд на місце майбутнього розміщення нових підрозділів прикордонної служби) районів розгортання прикордонних підрозділів в смузі безпеки вздовж лінії розмежування", - сказано в повідомленні.
Читайте такожРНБО: Українська авіація веде спостереження у зоні АТОТакож завершується підготовка оперативно-бойових прикордонних комендатур до їх висунення в райони розгортання. Здійснюються заходи з матеріально-технічного забезпечення даних підрозділів.
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