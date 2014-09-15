На Донбасі прикордонники готуються взяти під контроль лінію розмежування з бойовиками

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"На виконання мирного плану Президента України з врегулювання ситуації у східних регіонах України Державна прикордонна служба України продовжує є рекогносцировку (виїзд на місце майбутнього розміщення нових підрозділів прикордонної служби) районів розгортання прикордонних підрозділів в смузі безпеки вздовж лінії розмежування", - сказано в повідомленні.

Читайте такожРНБО: Українська авіація веде спостереження у зоні АТОТакож завершується підготовка оперативно-бойових прикордонних комендатур до їх висунення в райони розгортання. Здійснюються заходи з матеріально-технічного забезпечення даних підрозділів.