Міноборони зволікає із закупівлею необхідної для армії техніки – ТСК

Як передає кореспондент УНІАН, такі висновки ТСК ВР з питань перевірки використання коштів, перерахованих громадянами на підтримку ЗСУ та видатків держбюджету, спрямованих на потреби ЗСУ та інших військових формувань, оприлюднила сьогодні під час прес-конференції голова комісії Ірина Геращенко.

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У звіті ТСК, зокрема, йдеться, що Міноборони та інші структури, в тому числі і Кабмін, так і не перебудували свою діяльність під потреби АТО, працюють у питанні забезпечення армії неефективно, забюрократизовано та недостатньо враховуючи потреби армії в нинішніх реаліях. Загалом, за словами Геращенко, у 2014 році на потреби всіх силових структур та інших державних органів, залучених до проведення АТО, із загального фонду держбюджету було виділено 40 млрд 451 млн грн, з резервного - 18 млрд 287 млн грн, зі спеціального фонду - 4 млрд 999 млн грн.

«Немає жодних об’єктивних причин, на нашу думку, зі зволіканням, окрім однієї – запізніле прийняття урядом України державного оборонного замовлення, яке мало бути прийняте ще у квітні 2014 року, але чомусь було прийняте у серпні. Ніяких інших причин для зволікання використання отриманих з бюджету коштів, а також коштів, які були зібрані громадянами України на нагальні та першочергові потреби армії комісією не виявлено. Тому ми робимо висновок, що Міністерство оборони та інші силові структури зволікають з закупівлею необхідної для армії техніки і обладнання і використовують ці кошти недостатньо ефективно, але хочемо наголосити, що так само відповідальність за це несе Кабмін, який недостатньо вчасно прийняв і державне оборонне замовлення. Недостатньо ефективно тут працює і Мінекономіки, яке зволікало з розміщенням відповідної тендерної рекомендації на своєму сайті, і навіть після того, коли ВР прийняла необхідні закони про полегшення проведення тендерних процедур для армії в умовах проведення АТО, все рівно ця процедура розтягнулась майже на 21 день», - сказала вона.

ТСК також дійшла висновку, що значна частина коштів на потреби армії ще перебуває на балансі міністерств. Зокрема, Міноборони поки що використало лише 69,2% з отриманих коштів. При цьому кошти благодійників використані лише на 61%.

За словами Геращенко, звіт ТСК вже сьогодні передадуть до Генпрокуратури, силових структур, Кабміну, Адміністрації президента.