Росія вирішила вести власне спостереження імплементації УА між Україною та ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Ми створили, відповідно до розпорядження уряду, робочу групу з моніторингу ситуації в Україні в частині можливості застосування ними тимчасового заходу явно або приховано. У нас зараз налагоджується збір інформації. Це у нас МЗС, посольство наше в Україні, торгпредство в цьому задіяні. Поки що ми не маємо фактів того, щоб було випущено якийсь нормативно-правовий акт, який явно чи приховано вводив би ці норми. Але оскільки пласт нормативно-правових актів дуже великий (це можуть бути не тільки акти уряду або Ради), відомчі накази ми теж повинні аналізувати. Тому ми будемо дуже уважно ситуацію відстежувати і, безумовно, відразу на неї реагувати, але поки що таких фактів ми не знаємо», - сказав Улюкаєв.

У свою чергу Медведєв заявив, що контрольний механізм, який закладений в постанові уряду, має працювати.

Читайте такожЗміни до Угоди про асоціацію можливі лише на прохання ЄС або Києва - заява ЄС«Звертаю увагу на те, що це не тільки юридичне приєднання шляхом видання тих або інших нормативних актів чи виходу відомчих документів, але й фактичне, по суті, застосування цих правил. Тому по всьому цьому масиву вам і нашій Митній службі, а також іншим організаціям, які так чи інакше пов'язані з цими режимами, ситуацію треба мониторити», - сказав Медведєв.

Він нагадав, що нещодавно підписав постанову, відповідно до якої під певними умовами можуть бути введені мита щодо українських товарів у разі, якщо Україна почне юридичну чи фактичну імплементацію, – тобто приєднання до економічної частини договору про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Норма постанови уряду таким чином визначає цей порядок: у разі, якщо у нас з'являється подібна інформація, впродовж 10 днів щодо України вводиться режим найбільшого сприяння, який означає скасування пільг і появу відповідного набору мит, наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.

Комісар ЄС з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле перед ратифікацією Угоди про асоціацію з Україною відзначав, що це рішення було ухвалене через погрози РФ почати широкомасштабну торгову війну.

Президент України Петро Порошенко назвав вигідним це рішення, оскільки завдяки ньому українські виробники ще 15 місяців зможуть користуватися пільговим режимом поставок своїх продуктів до ЄС, тоді як європейські не матимуть доступу до українського ринку на таких самих підставах.

22 вересня Медведєв підписав постанову, що Росія має намір ввести мита на товари з України впродовж 10 днів у разі початку процесу імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Всього в переліку товарів, які походять з території України і ввозяться в Російську Федерацію, щодо яких «вводяться ввізні митні збори», 174 позиції.