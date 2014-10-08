Наступного тижня в Україну прибудуть 40 спостерігачів ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Наступного тижня очікується прибуття в Україну близько 40 нових членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що від 6 жовтня у Луганській і Донецькій областях спеціальна моніторингова місія ОБСЄ збільшила свою присутність до 92-х спостерігачів.

Перебийніс заявив, що питання встановлення належного контролю за українсько-російським кордоном є принциповим для української сторони.

“У зв'язку з цим, ми наголошуємо на важливості розширення діяльності місії ОБСЄ, яка працює на російських контрольно-пропускних пунктах “Гуково” та “Донецьк”, на всю протяжність українсько-російського кордону в Донецькій та Луганській областях”, - сказав Перебийніс.

Він також повідомив, що на нинішньому етапі Україна очікує від ОБСЄ зосередження зусиль на таких напрямках як здійснення ефективного моніторингу, припинення вогню в Луганській та Донецькій областях, моніторинг виконання домовленостей, закріплених у Мінському протоколі та Мінському меморандумі, зокрема, виведення з української території російських військових, незаконних збройних формувань, найманців і бойовиків, а також важкого озброєння та військової техніки. Крім того, Україна очікує від ОБСЄ здійснення спостереження над дотриманням режиму на українсько-російському кордоні, насамперед вздовж тієї його частини, яка, наразі перебуває за межами контролю української сторони.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні у Мінську відбулися переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами яких був підписаний меморандум. Згідно з меморандумом, 26 вересня на Донбасі розпочала свою діяльність робоча група спільного центру з контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін. До складу центру увійшли представники української сторони, моніторингова група ОБСЄ та 76 військовослужбовців Збройних сил РФ.

Головна мета робочої групи центру полягає у реалізації заходів, спрямованих на встановлення режиму повного припинення вогню – режиму «Тиші». Зону визначених районів щодо припинення вогню буде розподілено на чотири – п’ять секторів безпеки, у яких працюватимуть від трьох до п’яти моніторингових груп ОБСЄ спільно з представниками України та РФ.

30 вересня заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (Київ) Олександр Хуг на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив, що кількість спостерігачів ОБСЄ в Україні зросте до 500 осіб. За його словами, мандат не буде обмежений виконанням Мінського протоколу та меморандуму.

7 жовтня президент України Петро Порошенко звернувся до представників ОБСЄ із проханням про невідкладну активізацію зусиль спеціальної моніторингової місії і закликав збільшити кількість спостерігачів до 1500.

Раніше сьогодні в РНБО заявляли, що "Режим тиші" ввели, щоб досягнути припинення вогню.