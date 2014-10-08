Гелетей: Перемир’я не дотримується, військових обстрілюють щодня півсотні разів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Міністр оборони України Валерій Гелетей сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щоденно у нас кількість обстрілів в районі 50, дійсно Дебальцеве, біля Луганська Станично-Луганське, інколи - в районі Маріуполя, більша частина обстрілів була в районі Донецького аеропорту – це ті місця, які постійно обстрілюються», - зазначив він.

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«Перемир’я, яке є, політичне перемир’я, не дотримується», - заявив міністр оборони.

«Саме вчора була зустріч президента України, міністра оборони з представниками ОБСЄ, кількість яких вже на сьогодні нараховує 500 чоловік, які будуть забезпечені технікою, в тому числі і безпілотними літаками для того, щоб моніторити ту ситуацію, яка відбувається на Донбасі», - розповів Гелетей.

«Основне для нас питання – це відновлення державного кордону, взяття під контроль українською прикордонною службою – це є ключове питання», - зауважив він.

«Інше питання – це зупинка вогню», - зазначив Гелетей.

Він додав, що «ми добре розуміємо, що на території Донбасу знаходяться регулярні військові частини - десантно-штурмові, мотострілкові та інші, - то вони в змозі зупинити десяток бойовиків, які обстрілюють Дебальцеве, аеропорт. Якби була політична воля Кремля – вони би зупинили цих бойовиків. Або нехай нам дадуть можливість відновити державний контроль, ми зможемо навести порядок і лад не тільки на державному контролі, а й на Донбасі, - тільки нехай не стріляють нам в спину на кордоні».

Як повідомляв УНІАН, у вересні у Мінську відбулися переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами яких був підписаний меморандум. Згідно з меморандумом, 26 вересня на Донбасі розпочала свою діяльність робоча група спільного центру з контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін. До складу центру увійшли представники української сторони, моніторингова група ОБСЄ та 76 військовослужбовців Збройних сил РФ.

Головна мета робочої групи центру полягає у реалізації заходів, спрямованих на встановлення режиму повного припинення вогню – режиму «Тиші». Зону визначених районів щодо припинення вогню буде розподілено на чотири – п’ять секторів безпеки, в яких працюватимуть від трьох до п’яти моніторингових груп ОБСЄ спільно з представниками України та РФ.

30 вересня заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (Київ) Олександр Хуг на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив, що кількість спостерігачів ОБСЄ в Україні зросте до 500 осіб. За його словами, мандат не буде обмежений виконанням Мінського протоколу та меморандуму.

7 жовтня президент України Петро Порошенко звернувся до представників ОБСЄ з проханням про невідкладну активізацію зусиль спеціальної моніторингової місії і закликав збільшити кількість спостерігачів до 1500.