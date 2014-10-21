Голова ЦВК сподівається, що українці зможуть проголосувати без черг



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

”Зараз у нас немає дефіциту членів ДВК, окрім окремих округів Донецької та Луганської областей... Усі ДВК утворені, як правило, у максимальному складі і ми сподіваємось, що черг у день голосування вдасться уникнути”, - сказав він.

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Охендовський також зазначив, що черги на дільницях під час минулих президентських виборів були зумовлені одночасним проведенням місцевих виборів і малою кількістю членів ДВК. Водночас, за його словами, 26 жовтня також заплановано низку місцевих виборів, але вони менш масштабні і не впливатимуть на загальний хід голосування.