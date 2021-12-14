За його словами, якщо симетричних дій не буде, то це може стати стимулом подальших дій Росії.

Метою Євросоюзу і всього трансатлантичного співтовариства є деескалація напруги навколо України, яка повинна бути досягнута "шляхом відлякування".

Про це заявив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Українська правда з посиланням на tvn24.pl.

"Що стосується польської позиції, то я вказував, що мета Європейського Союзу, навіть всього трансатлантичного співтовариства - деескалація напруги навколо України, але цієї деескалації потрібно досягати за допомогою відлякування", - зазначив польський міністр.

Читайте такожДжонсон попередив Путіна про наслідки у випадку агресії з боку РФ проти УкраїниЗа його словами, якщо цієї симетрії не буде, то це може стати стимулом подальших дій Росії, які, "на нашу думку, спрямовані на погіршення безпеки на східному фланзі як ЄС, так і НАТО".

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися, що будь-яка агресія проти України з боку Росії спричинить економічні санкції щодо Москви. "Країни Європейського Союзу одностайно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", – заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на прес-конференції після наради міністрів.

"Всі міністри дуже чітко заявили, що будь-яка агресія проти України спричинить за собою політичні наслідки і дорого обійдеться Росії в економічному плані", - додав він.

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Автор: Ірина Погоріла