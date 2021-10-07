Наступне засідання ТСК по вагнерівцях заплановане на наступний тиждень.

Громадськість може ніколи не дізнатися, хто дав наказ про скасування операції по захопленню вагнерівців, якщо відповідні дані не розсекретять.

Про це повідомила голова ТСК Мар'яна Безугла журналістам по завершенню чергового засідання комісії.

Безугла не повідомила нічого принципово нового щодо обставин перенесення чи скасування спецоперації.

Вона розповіла, що комісія заслухала осіб, які були причетні до цієї спецоперації і надалі працюватиме з цим матеріалом, щоби зробити свої висновки.

Щодо сьогоднішнього засідання, то вона повідомила, що "ми отримали інформацію від розвідувального товариства, яка потенційно підтверджує те, що російські спецслужби могли знати про спеціальні заходи з українського боку уже з травня 20-го року. А саме - ГРУ ГШ РФ - з липня 20 року, а ФСБ - з травня 20-го року".

Разом з тим вона не відповіла, чи відомо було українським спецслужбам, що противник розкрив їхній задум по захопленню вагнерівців, зазначивши, що поінформованість російських спецслужб про плани українських розвідників - це лише припущення.

Коментуючи заяву журналіста Юрія Бутусова, що існував план спецоперації, санкціонованої міністром оборони Андрієм Тараном, Безугла зазначила, що Бутусов не може знати про такі речі, оскільки це - секретна інформація і сама теж не коментує це також через секретність.

Разом з тим Безугла повідомила, що на засіданні комісії звучали прізвища, хто дав розпорядження на спецоперацію і хто, коли саме та за яких обставин прийняв рішення її не проводити, однак цю інформацію ТСК може і не розкрити у своїх висновках, якщо її не розсекретять.

"ТСК отримала цю інформацію. При цьому є дані з різних джерел, які співпадають, є дані, які мають бути перевірені. Називалися різні прізвища. Але ця інформація є закритою. Якщо в рамках закону про державну таємницю ми не зможемо оприлюднити ту чи іншу інформацію, то ви її відповідно не оприлюднимо", - сказала вона.

На завершення вона повідомила, що наступне засідання ТСК заплановане на наступний тиждень.

Спецоперація з "вагнерівцями" - довідка УНІАН

29 липня 2020 року в Білорусі затримали бойовиків з ПВК "Вагнера", 32 - під Мінськом, ще одного - на півдні країни. Серед них були і ті, хто воювали проти України на Донбасі.

Тоді правоохоронці Білорусі повідомили, що до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. Білорусь тоді звернулася до української влади з проханням перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

11 серпня офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 бойовиків. Всі 28 осіб, серед яких 9 громадян України, підозрюються в участі в терористичній організації.

14 серпня Білорусь видала 32 затриманих "вагнерівців" Росії.

18 серпня головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК Вагнера була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України та їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з офісу президента.

Своєю чергою в ОП, Службі зовнішньої розвідки і СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

19 травня 2021 року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України.

Автор: Дмитро Хилюк