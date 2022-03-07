Американський бізнесмен і астронавт Джаред Айзекман прилетів особисто, щоб українські воїни на передовій отримали найнеобхідніше якомога швидше.

Командир екіпажу SpaceX Inspiration4, американський бізнесмен і астронавт Джаред Айзекман привіз особисто з США допомогу для українських військових.

Про це повідомив радник-посланець посольства України в Польщі Олег Куць на своїй сторінці в Facebook.

"Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще привіз першу партію "смакоти", – написав дипломат.

Він зазначив, що астронавт прилетів особисто, щоб українські воїни на передовій отримали найнеобхідніше якомога швидше.

Куць пообіцяв розповісти про деталі отриманої допомоги пізніше.

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