Астронавт прилетів особисто / Ілюстрація REUTERS
Командир екіпажу SpaceX Inspiration4, американський бізнесмен і астронавт Джаред Айзекман привіз особисто з США допомогу для українських військових.
Про це повідомив радник-посланець посольства України в Польщі Олег Куць на своїй сторінці в Facebook.
"Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще привіз першу партію "смакоти", – написав дипломат.
Він зазначив, що астронавт прилетів особисто, щоб українські воїни на передовій отримали найнеобхідніше якомога швидше.
Куць пообіцяв розповісти про деталі отриманої допомоги пізніше.
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