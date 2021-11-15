В МЗС впевнені, що штучна міграційна криза спрямована проти Польщі та Литви, адже напливу мігрантів до України не зафіксовано.

Україна проводить укріплення кордону з Білоруссю й координує свої дії з Польщею і Литвою. Наразі не зафіксовано напливу мігрантів до нашої країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у понеділок, 15 листопада.

За словами міністра, у неділю керівники безпекових та оборонних структур України зустрілися у Луцьку, що неподалік кордону з Білоруссю, і запросили приєднатися послів Польщі й Литви задля обговорення колективної відповіді на ситуацію з мігрантами.

Читайте такожУ МВС розповіли, скільки мільярдів коштуватиме облаштування кордону з Білоруссю"Ми були сфокусовані на штучно створеній міграційній кризі, але ми не можемо знати, що трапиться завтра. Три наші країни мають вирішувати міграційну кризу сьогодні, пам’ятаючи, що це не кінець історії - Росія зробить щось нове завтра. Три наші країни мають бути готовими до будь-яких сценаріїв", - заявив Кулеба.

Наразі Україна спрямувала зусилля на зміцнення кордону з Білоруссю. Водночас напливу мігрантів до нашої країни не зафіксовано.

Поки що ми не бачили притоку мігрантів до нашої країни, що ще раз доводить: ця міграційна криза є штучною, вона прямо скерована проти Польщі й Литви, щоб спровокувати вас, вчинити тиск та посіяти розбрат у ваших суспільствах навколо шляхів урегулювання цієї кризи, - констатував Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, у неділю голова МВС Денис Монастирський заявив, що в прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованому доставленні біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує Лукашенка у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

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Автор: Марта Гичко