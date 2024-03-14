Подоляк вважає, що немає сенсу в тоталітарних вертикалях говорити про те, що можна якось впливати на процес, якого не існує.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк поділився думкою, чи вплинуть події в Бєлгородській та Курської областях на російське суспільство.

Він в ефірі телемарафону розповів, кого росіяни звинувачують в тому, що війна фактично перейшла на їхню територію і чи вдасться цими боями російським добровольцям зірвати так звані "вибори" в Росії.

"В Росії немає конкурентної політики і немає виборів. Тому, повпливати на те, чого не існує, не можливо. Тобто, люди можуть прийти на виборчі дільниці, а можуть не прийти – це не є виборчою дільницею. Немає сенсу в тоталітарних вертикалях говорити про те, що можна якось впливати на процес, якого не існує. Але, є інше. Безумовно, дуже добре, що російські громадяни взяли зброю і вони показують, що є тільки один шлях розмови з путінською елітою – це збройне повстання", - акцентував Подоляк.

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За його словами, відповідно, не можна зірвати того процесу, якого не існує.

"На мій погляд, єдине, що можна зробити сьогодні, це після 17 березня визнати нелегітимними інституції, які будуть побудовані на підставі так званого "волевиявлення. Тобто, Путін не є легітимним і ці інституції, які він затвердить – Уряд, інші державні інституції, вони мають бути нелегітимними. Відповідно, вони не мають права працювати в міжнародних інституціях, не мають право вести дипломатичні і будь-які інші комунікації на офіційних рівнях. Оце, мені здається єдиним наслідком, який має бути незалежно від того, що буде відбуватись в Росії", - підкреслив Подоляк.

На його думку, дії Легіону "Свобода Росії" і РДК на території Курської та Бєлгородської областей РФ зараз не змінять думку всього російського суспільства, адже росіяни досі не усвідомлюють, що війна переходить на їх територію саме через дії Путіна.

"Ще раз підкреслю, мені дуже симпатично, що роблять хлопці з РДК. Це не повпливає на процеси в Москві чи Пітері або десь ще. Росіяни сьогодні звинувачують в усьому країни НАТО, США, Україну, біолабораторії, будь-що. І це буде до моменту, поки в Росії не почнеться масштабна трансформація кривавого типу – революція. Після цього вони усвідомлять і будуть звинувачувати в усьому саме Путіна. Його оточення, яке буде швиденько зникати хтось фізично, а хтось буде просити, щоб його заарештували і відправили в Гаагу, бо це буде гарантією виживання. Це наслідки всього цього, але до цих наслідків ще потрібен певний час пройти", - пояснив Подоляк.

Він нагадав, що Путін обіцяв росіянам, що вони будуть спостерігати за війною тільки по телевізору, а сьогодні вони отримують це на своїй території. Все поступово збільшується і масштабується, війна заходить на територію Росії та призводить до наслідків на які російське суспільство не очікувало.

"Їм обіцяли три дні, сім днів, чотирнадцять днів і Україна буде стояти на колінах. А вже два роки пройшло. Сьогодні вони можуть не втримати Бєлгород, я маю на увазі з точки зору безпекових принципів. Відповідно, все що сьогодні відбувається в Курській і Бєлгородській областях, Ростовській області та інших, це дуже добре. Все це матиме накопичувальні наслідки для росіян. Все це не повпливає безпосередньо сьогодні на ставлення до Путіна. Але, цеглинка за цеглинкою, буде формувати ті бунтівські настрої, які ми маємо побачити в РФ, обов’язково", - резюмував Подоляк.

Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" - деталі

Російські добровольці Легіону "Свобода Росії", які вже другу добу ведуть бої проти урядових військ на території Курської та Бєлгородської областей РФ, заявили, що стратегічною метою місії є "Марш на Москву". Водночас, добровольці визнають, що кінцевої цілі зараз буде складно досягнути, тому завдання на найближчі дні, щоб щонайменше в кількох областях РФ "путінських" виборів точно не було. Як зазначив, боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, операція була навмисно приурочена до так званих "виборів президента" в РФ, які мають відбутися 15-17 березня.

На 14 березня Легіон "Свобода Росії" анонсував початок другої фази визвольної операції на території РФ, під час якої "будуть здійснені рішучі дії з повітря, саме по військових об'єктах у Курську і у Бєлгороді". Доброволець Олексій Барановський зазначив, що "як не байдужі громадяни Росії, вирішили таким чином висловити свою політичну волю, своє ставлення до цих виборів, до режиму Володимира Путіна".

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