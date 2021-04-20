Голова МЗС вважає за потрібне на рівні ЄС розпочати обговорення ситуації, коли Росія знаходить можливість обходити вже запроваджені санкції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що в Європейському Союзі поки немає консенсусу стосовно запровадження секторальних санкцій проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних медіа.

Зокрема, у глави МЗС запитали, чи є у президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель "апетит" (бажання - УНІАН) запровадити секторальних санкцій проти РФ.

"Секторальні санкції не є справою "апетиту". Це справа часу і поведінки Росії. І відповідно до моїх нещодавніх контактів з німецьким і французьким міністрами закордонних справ, я можу прийти до висновку, що вони розуміють цю реальність", - відповів Кулеба.

Як зазначив міністр, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час нещодавнього спілкування з главою Української держави Володимиром Зеленським погодилися, що Росію треба стримувати.

"Вони не вдалися у подробиці, але усі столиці розглядають належні способи зробити такі дії. Як члени ЄС, обидві країни - Франція і Німеччина - мають досвід запровадження секторальних санкцій проти Росії у 2014 році, особливо після збиття Росією літака рейсу MH17. Це не про відкриття "скрині Пандори" або створення прецеденту. Йдеться про застосування інструменту, який довів свою ефективність", - заявив Кулеба.

При цьому, глава МЗС повідомив, що вчора на засіданні Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів Євросоюзу не відчув "консенсусне бажання" запровадити секторальні санкції проти Росії.

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"Можливо причиною для цього є те, що я приєднався до міністрів за допомогою відеозв'язку. Якби я був присутнім персонально, якби зустріч проходила в режимі офлайн, я б міг відчути їхній "апетит" краще. Але справа полягає у тому, що я хотів, дійсно, зробити дуже чітку заяву для усіх них: персональні санкції, які були запроваджені в останні роки, роблять свою роботу і є хорошими, але вони неефективні, або демотивувати Росію від подальших агресивних кроків", - додав Кулеба.

У цьому зв'язку, зауважив він, країни-члени ЄС повинні розпочати розгляд варіанту запровадження секторальних санкцій і бути готовими до цього.

"Навіть факт, що вони розпочинають такі дискусії, матиме вплив на Росію, оскільки Росія боїться економічних санкцій", - вважає Кулеба.

Також глава МЗС вважає за потрібне на рівні ЄС розпочати обговорення ситуації, коли Росія знаходить можливість обходити вже запроваджені санкції.

Нагадаємо, раніше Кулеба закликав країни Заходу здійснити три кроки на підтримку України, у тому числі запровадити "болючі" секторальні санкції проти Російської Федерації. На думку глави МЗС, нові санкції потрібні, аби унеможливити розвиток найгіршого сценарію на тлі стягування російських військ до кордонів України.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко